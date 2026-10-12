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王美惠不要再躲了！張啓楷撂話辯論：再當鴕鳥就到競總下戰帖

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長參選人張啓楷喊話，要求王美惠不要再當鴕鳥，若持續不接受辯論，不排除親自登門下戰帖，邀請對手公開辯論。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷喊話，要求王美惠不要再當鴕鳥，若持續不接受辯論，不排除親自登門下戰帖，邀請對手公開辯論。記者李宗祐／攝影

王美惠不要再躲了！出來辯！」嘉義市長選戰持續升溫，面對民進黨市長參選人王美惠對選戰攻防一貫不回應的態度，藍白共推的市長參選人張啓楷今天接受媒體訪問時，反覆喊話要求王美惠出面接受政見辯論，並表示若對手持續不接招、要當鴕鳥，不排除親自前往王美惠競選總部下戰帖，當面邀請辯論，讓嘉義市民公開檢驗雙方政見。

2026九合一選舉

張啓楷今天與嘉義縣長參選人吳品叡簽署縣市合作備忘錄，會後接受媒體訪問。針對網路上有不少網友認為王美惠避戰、不回應政見也不願辯論，媒體詢問如何突破選戰僵局？張啓楷表示，市長選舉攸關嘉義市未來4年發展，候選人有責任將政見攤在陽光下，接受市民公開檢驗，而非一再閃躲。

張啓楷說，面對王美惠持續不接招，他有兩個突破方向。首先，民眾對王美惠已有許多疑問，包括市政規畫及未來施政主導權等，若始終不願回應，市民自會做出判斷，「她再躲，這一票怎麼蓋得下去？」

其次，張啓楷表示，民進黨立委沈伯洋日前當面向台北市長蔣萬安下戰帖，甚至要求至少舉辦4場辯論。他也不排除比照辦理，這幾天將與競選團隊討論，若王美惠仍不願面對市民，可能親自當面或前往王美惠競選總部下戰帖，邀請對方接受公開辯論。

張啓楷也提及網路上有關王美惠背後「藏鏡人」的質疑，要求王美惠回答，如果當選市長，究竟由誰主導市政？未來局處首長要聽誰指揮？不過，張啓楷並未具體說出所稱「藏鏡人」的身分，也未提出相關事證。

針對王美惠提出將嘉義市打造為「雲嘉嘉核心城市」的願景，張啓楷批評，王美惠過去競選立委時，曾提出興建輕軌、完善嘉義市交通網絡的政見，如今相關建設尚未落實，卻又提出區域核心城市構想，質疑政見不僅空洞，甚至前後矛盾。

張啓楷表示，他相信嘉義市民有智慧，哪名候選人有政策、有質感、敢辯論，市民心中自有一把尺。他最後再度高喊「王美惠，來辯！」要求對手正面回應市民疑問，透過公開辯論比較雙方施政方向。

對於張啓楷提出可能親赴競選總部下戰帖，以及相關質疑，王美惠方面尚待回應。

嘉義市長參選人張啓楷（中）批評對手王美惠持續迴避政見辯論，喊話「王美惠不要再躲了」，不排除親赴對手競選總部下戰帖。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷（中）批評對手王美惠持續迴避政見辯論，喊話「王美惠不要再躲了」，不排除親赴對手競選總部下戰帖。記者李宗祐／攝影

王美惠 張啓楷 辯論 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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