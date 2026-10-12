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辯論登場沈伯洋稱協商無底線 籲應有交互詰問、越多場越好

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午與台北市長76人年輕里長聯誼會進行交流，會前受訪時被問到是否有為辯論會做準備，他表示沒有，對他來講就是做好市政的準備。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午與台北市長76人年輕里長聯誼會進行交流，會前受訪時被問到是否有為辯論會做準備，他表示沒有，對他來講就是做好市政的準備。記者余承翰／攝影

TVBS與三立將合辦台北市長政見辯論發表會，今天下午將邀集現任市長蔣萬安及民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊討論相關事宜，沈今天接受廣播專訪也強調，自己協商沒有什麼底線，但還是希望越多場越好並要有交叉詰問，更反問蔣為現任市長，為何不希望舉辦多場，「越多場應該對他越有利、越能提出已經做好的市政來反擊。」

2026九合一選舉

沈伯洋今日行程仍然滿檔，除了一早專訪外，中午也與76位里長參選人會談，晚上更將上網路直播節目，而今早接受媒體人黃暐瀚專訪，也聚焦許多市政議題，沈也談到公館圓環拆除後仍是交通事故熱點，雖有下降但卻也造成往前數百公尺迴轉處成為熱點，無法解決問題，也是他若上任台北市長首要解決問題。

而面對藍營對毒品爭議緊咬，沈伯洋形容如同「負面選戰的極致」，一路闢謠形同將戰場傾斜、等同認輸，他認為除了闢謠，現在將選戰重心擺在正面對決，且20年前透過抹黑可能有用，現在選民眼睛是雪亮的，透過不斷輸出政見，反而能激起民眾思考與事實查核的行為。

而面對辯論議題沈伯洋也強調，不管哪一家電視台舉辦辯論他都沒意見，最重要的形式，他希望不只一場、且要有交叉詰問，倘若只有一場非常可惜，每個議題可能只能講個幾秒鐘，完全無法深入，且蔣又是現任市長，越多場應該對他越有利、越能提出已經做好的市政來反擊。

沈也強調，協商沒有什麼底線，但還是希望越多場越好，最怕沒有交叉詰問或是「假交叉」，不想看到辯論會淪為各說各話的政見發表會。

沈伯洋 辯論 三立 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

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