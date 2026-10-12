快訊

遭驅逐34年重返天安門！紐時記者：北京疑神疑鬼 連一支紅筆都不放過

等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

黃國昌岳父被控強占國有地…教育部討欠租300萬吞敗 關鍵理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／選舉不只拚政見還拚小物！30元內玩創意 按摩梳意外爆紅

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市長參選人梁育慈推出的健康按摩梳在網路上爆紅，詢問度高超，幾乎每天都有民眾到競選總部領取。記者劉星君／攝影
屏東市長參選人梁育慈推出的健康按摩梳在網路上爆紅，詢問度高超，幾乎每天都有民眾到競選總部領取。記者劉星君／攝影

距離年底大選40多天，各參選人拜票時，搭配推出選舉小物，還不能超過30元，讓參選人絞盡腦汁，近期民進黨屏東市長參選人梁育慈議員參選人蔡侑庭、莊瓊如、議員李世斌、潘芳泉等人都推出「健康按摩梳」，社群threads引發討論，還有網友發文稱「看過最棒的選舉小物！」

2026九合一選舉

縣議員梁育慈2026參選屏東市長，她在社群分享，「健康按摩梳」使用方式，歡迎大家到她的競選總部索取，梁育慈說，按摩梳詢問度超夯，不少人問她「阿慈啊，你那還有耙子某？」其實是按摩梳，按摩梳用途百百種，可舒緩緊繃，毛寶貝也可以用。

今一早就有民眾特別來索取健康按摩梳，屏東市的謝男說，今天剛好休假，特別幫鄰居朋友來拿健康按摩梳，朋友分享「真的好好用，頭可以抓一抓，也可以抓一抓手，很實用，還可以隨身攜帶」，很適合安撫毛小孩。

梁育慈說，製作競選小物真是絞盡腦汁，近日推出按摩神器爆紅，也是她跟縣長參選人周春米聯名推出，非常實用，很舒壓，文宣還設計穴道穴位，民眾可以跟著圖片一起來使用，來索取的不只長輩，還有上班族特別來領，成本控制在法定價格內。

梁育慈說，除按摩梳外，競選小物耐用度最高是扇子，還有看到4年前選議員扇子還有人使用。今年推出購物袋，買菜族很喜歡。

選舉文宣百百種，縣議員陳揚、梁育慈分享，「衛生紙才是王道」，因為很輕，成本價格也便宜，且每個人的包包內幾乎會放衛生紙，很實用。梁育慈說，站路口、掃街、追垃圾車時會發衛生紙，一趟下來至少發出數百包。

除了衛生紙外，也有常見口罩、牙線，議員方一祥、蘇資婷推出咖啡包，不過咖啡包成本較高，通常在小型的客廳會、說明會搭配推出。也有市民代表參選人江芳裕推出蒸氣眼罩，深受年輕人喜愛。

縣議員參選人蔡侑庭推出「爆米花」，蔡侑庭說，爆米花場合會以親子、小朋友為主。議員李世斌還推出乖乖，在乖乖包裝貼選舉文宣貼紙。李世斌關注毛小孩，推出便條紙，特別請團隊夥伴畫上他跟狗狗互動，翻閱便條紙變成看動畫卡通。縣議員陳揚每年都會推出生肖年曆，詢問度也很高，明年是羊年，也搭配選舉一起推出。

選舉文宣不能超過30元，有參選人也坦言，物價上漲，衛生紙價格從原本2、3元漲到約3、4元。選舉小物貼近生活日常，結合文宣政見達到廣告效果，傳達參選理念。

李世斌關注毛小孩，推出便條紙，特別請團隊夥伴畫上他跟狗狗互動，翻閱便條紙變成看動畫卡通。記者劉星君／攝影
李世斌關注毛小孩，推出便條紙，特別請團隊夥伴畫上他跟狗狗互動，翻閱便條紙變成看動畫卡通。記者劉星君／攝影

屏東縣議員參選人莊瓊如也有推出健康按摩梳。記者劉星君／攝影
屏東縣議員參選人莊瓊如也有推出健康按摩梳。記者劉星君／攝影

屏東市長參選人梁育慈推出的健康按摩梳在網路上爆紅，詢問度高超，幾乎每天都有民眾到競選總部領取。記者劉星君／攝影
屏東市長參選人梁育慈推出的健康按摩梳在網路上爆紅，詢問度高超，幾乎每天都有民眾到競選總部領取。記者劉星君／攝影

屏東縣議員陳揚選舉小物會搭配每年生肖推出的年曆，深受大家喜愛。記者劉星君／攝影
屏東縣議員陳揚選舉小物會搭配每年生肖推出的年曆，深受大家喜愛。記者劉星君／攝影

屏東縣議員李世斌推出選舉小物乖乖，引發討論。記者劉星君／攝影
屏東縣議員李世斌推出選舉小物乖乖，引發討論。記者劉星君／攝影

屏東縣議員參選人蔡侑庭選舉小物有深受小朋友喜愛的爆米花，搶攻親子票源。記者劉星君／攝影
屏東縣議員參選人蔡侑庭選舉小物有深受小朋友喜愛的爆米花，搶攻親子票源。記者劉星君／攝影

民進黨徵召屏東市長參選人、縣議員梁育慈推出的各種選舉小物，其中健康按摩梳在社群爆紅，討論度超高。記者劉星君／攝影
民進黨徵召屏東市長參選人、縣議員梁育慈推出的各種選舉小物，其中健康按摩梳在社群爆紅，討論度超高。記者劉星君／攝影

按摩 政見 梁育慈 2026九合一選舉 屏東縣選舉 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

綠能你不能？國民黨雙北議員參選人 質疑法務部查賄標準藍綠有別

藍輔選白 盧秀燕首次跨黨接競總榮譽主委

南市陸戰…陳亭妃大咖聚競總 謝龍介母雞帶小雞

柯志恩「高屏同心」看板5綠營議員署名 賴瑞隆批「造假」不道德

相關新聞

影／等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

國民黨主席鄭麗文今到縣長參選人魏平政競選總部，宣布接任競總主任委員。她說出接任理由是因為「彰化縣太重要」，彰化是台灣產業的縮影，台灣轉型關鍵時刻要往上飛還是往下沉淪？彰化縣長選舉非常關鍵，這不是個別政黨的未來，更不是魏平政個人榮華富貴，而是要讓更多人看到彰化的機會，讓年輕看到未來。

周四專訪....黃國昌喊話「直球對決」 蔣萬安曝對談內容

台北市長蔣萬安本周四將上民眾黨主席黃國昌的節目專訪。黃今天在社群公布蔣周四將接受他專訪，並喊話會「直球對決」。媒體問蔣，希望跟黃談什麼？蔣萬安說，都可以談。過去他跟黃國昌主席也有很多合作，當然可以藉由這個機會，好好向各界說明這四年施政成績，及對於市政未來擘畫的願景。

投黃珊珊轉支持沈伯洋比較多？蔣萬安：爭取市民認同不分黨派

民進黨北市長參選人沈伯洋昨天「台北大洋流」首航，人潮相當多，媒體今問台北市長蔣萬安，有媒體民調指上屆市長選舉，投給民眾黨黃珊珊的選民轉投沈伯洋較多？蔣萬安說，希望爭取市民的認同，都是不分黨派，他希望能夠照顧到每一位市民，以及爭取每一位市民的認同跟支持。

影／選舉不只拚政見還拚小物！30元內玩創意 按摩梳意外爆紅

距離年底大選40多天，各參選人拜票時，搭配推出選舉小物，還不能超過30元，讓參選人絞盡腦汁，近期民進黨屏東市長參選人梁育慈、議員參選人蔡侑庭、莊瓊如、議員李世斌、潘芳泉等人都推出「健康按摩梳」，社群threads引發討論，還有網友發文稱「看過最棒的選舉小物！」

台中市長最新民調差距1.9個百分點 盧秀燕：有些人把民調當策略在打

台中市信賴台灣之友會今天發布台中市長選情民調，國民黨市長參選人江啟臣支持度34.3%，民進黨參選人何欣純支持度32.4%，差距1.9個百分點。江、何都表示尊重民調，會繼續努力。台中市長盧秀燕語帶玄機說，有些人把民調當策略在打。

彰化國民黨參選人縣政顧問團成軍 鄭麗文：閣員攏來了

國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部，今舉辦26鄉鎮三長菁英暨縣政顧問團成立大會，新北市副市長劉和然、國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源等人出席；黨主席鄭麗文表示，國民黨所有公職人員和專家專程來挺彰化，團結力量大，彰化一定會贏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。