影／選舉不只拚政見還拚小物！30元內玩創意 按摩梳意外爆紅

距離年底大選40多天，各參選人拜票時，搭配推出選舉小物，還不能超過30元，讓參選人絞盡腦汁，近期民進黨屏東市長參選人梁育慈、議員參選人蔡侑庭、莊瓊如、議員李世斌、潘芳泉等人都推出「健康按摩梳」，社群threads引發討論，還有網友發文稱「看過最棒的選舉小物！」

縣議員梁育慈2026參選屏東市長，她在社群分享，「健康按摩梳」使用方式，歡迎大家到她的競選總部索取，梁育慈說，按摩梳詢問度超夯，不少人問她「阿慈啊，你那還有耙子某？」其實是按摩梳，按摩梳用途百百種，可舒緩緊繃，毛寶貝也可以用。

今一早就有民眾特別來索取健康按摩梳，屏東市的謝男說，今天剛好休假，特別幫鄰居朋友來拿健康按摩梳，朋友分享「真的好好用，頭可以抓一抓，也可以抓一抓手，很實用，還可以隨身攜帶」，很適合安撫毛小孩。

梁育慈說，製作競選小物真是絞盡腦汁，近日推出按摩神器爆紅，也是她跟縣長參選人周春米聯名推出，非常實用，很舒壓，文宣還設計穴道穴位，民眾可以跟著圖片一起來使用，來索取的不只長輩，還有上班族特別來領，成本控制在法定價格內。

梁育慈說，除按摩梳外，競選小物耐用度最高是扇子，還有看到4年前選議員扇子還有人使用。今年推出購物袋，買菜族很喜歡。

選舉文宣百百種，縣議員陳揚、梁育慈分享，「衛生紙才是王道」，因為很輕，成本價格也便宜，且每個人的包包內幾乎會放衛生紙，很實用。梁育慈說，站路口、掃街、追垃圾車時會發衛生紙，一趟下來至少發出數百包。

除了衛生紙外，也有常見口罩、牙線，議員方一祥、蘇資婷推出咖啡包，不過咖啡包成本較高，通常在小型的客廳會、說明會搭配推出。也有市民代表參選人江芳裕推出蒸氣眼罩，深受年輕人喜愛。

縣議員參選人蔡侑庭推出「爆米花」，蔡侑庭說，爆米花場合會以親子、小朋友為主。議員李世斌還推出乖乖，在乖乖包裝貼選舉文宣貼紙。李世斌關注毛小孩，推出便條紙，特別請團隊夥伴畫上他跟狗狗互動，翻閱便條紙變成看動畫卡通。縣議員陳揚每年都會推出生肖年曆，詢問度也很高，明年是羊年，也搭配選舉一起推出。

選舉文宣不能超過30元，有參選人也坦言，物價上漲，衛生紙價格從原本2、3元漲到約3、4元。選舉小物貼近生活日常，結合文宣政見達到廣告效果，傳達參選理念。

李世斌關注毛小孩，推出便條紙，特別請團隊夥伴畫上他跟狗狗互動，翻閱便條紙變成看動畫卡通。記者劉星君／攝影

屏東縣議員參選人莊瓊如也有推出健康按摩梳。記者劉星君／攝影

屏東市長參選人梁育慈推出的健康按摩梳在網路上爆紅，詢問度高超，幾乎每天都有民眾到競選總部領取。記者劉星君／攝影

屏東縣議員陳揚選舉小物會搭配每年生肖推出的年曆，深受大家喜愛。記者劉星君／攝影

屏東縣議員李世斌推出選舉小物乖乖，引發討論。記者劉星君／攝影

屏東縣議員參選人蔡侑庭選舉小物有深受小朋友喜愛的爆米花，搶攻親子票源。記者劉星君／攝影