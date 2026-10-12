賴清德喊縣市合作1+1大於2 張啓楷反擊輕軌20年沒動工

賴清德總統昨晚南下嘉義為民進黨市長參選人王美惠站台，喊出嘉義縣市合作「1+1大於2」。藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷今天與嘉義縣長參選人吳品叡簽署合作備忘錄，面對媒體詢問兩人合作有何優勢，張啓楷反擊說，民進黨過去兩度同時執政嘉義縣市，嘉義輕軌卻20多年未見動工，「嘉義藍線輕軌，就是最好的照妖鏡！」

張啓楷表示，他與吳品叡不僅合作默契良好，更已提出具體建設藍圖，包括大嘉義交通路網、文化觀光整合及社會住宅等計畫，希望透過跨域治理，讓縣市合作從口號走向實際建設。

他說，雙方規畫串聯故宮南院、嘉義市木都文化及阿里山等景點，結合廟宇文化、在地小吃，打造「嘉義大縱走」；社會住宅方面，嘉義縣規畫增建約3000戶、嘉義市2000戶，目前已著手尋找適當地點，盼吸引青年返鄉就業、安居。

張啓楷質疑，王美惠雖也提出社會住宅政策，但具體興建戶數及選址規畫為何？相較之下，他與吳品叡已提出明確目標，認為雙方政策具體程度形成對比。

對於賴清德總統提出縣市合作「1+1大於2」，張啓楷翻出民進黨過去執政紀錄，表示嘉義縣市曾兩度由民進黨籍首長共同執政，分別是前嘉義市長陳麗貞與前嘉義縣長陳明文，以及前嘉義市長涂醒哲與前嘉義縣長張花冠任內，但重大交通建設並未如民眾期待實現。

張啓楷說，早在2005年，民進黨中央政府就曾提出嘉義高鐵聯外輕軌建設，當時中央及嘉義縣市均由民進黨執政，但20多年過去，輕軌仍未動工。他質疑，民進黨每逢選舉就提出輕軌政見，2022年前嘉義市長參選人李俊俋、2024年立委選舉的王美惠，也都曾談及輕軌建設，為何至今仍未實現？

「賴清德說1+1大於2，我倒想請問，20多年前民進黨縣市首長都爭取蓋輕軌，為什麼建設至今還是零？」張啓楷進一步質疑，若由王美惠與民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘共同執政，「難道又要讓嘉義人再等20年？」

張啓楷表示，過去民進黨未能完成的重大建設，希望未來由他與吳品叡攜手推動，透過交通、觀光與住宅政策整合，讓大嘉義縣市合作真正落實。