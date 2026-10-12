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投黃珊珊轉支持沈伯洋比較多？蔣萬安：爭取市民認同不分黨派
民進黨北市長參選人沈伯洋昨天「台北大洋流」首航，人潮相當多，媒體今問台北市長蔣萬安，有媒體民調指上屆市長選舉，投給民眾黨黃珊珊的選民轉投沈伯洋較多？蔣萬安說，希望爭取市民的認同，都是不分黨派，他希望能夠照顧到每一位市民，以及爭取每一位市民的認同跟支持。
由於蔣萬安本周四也將上民眾黨主席黃國昌的節目合體，今天上午出席出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮受訪時，再次強調，不管是市政服務的對象，及希望爭取市民的認同，都是不分黨派。他希望能夠照顧到每一位市民，以及爭取每一位市民的認同跟支持。
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