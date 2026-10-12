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基隆廢床墊燒出疑雲...童子瑋遺憾「影射」 謝國樑：水落石出最重要

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市天外天回收床墊堆置場9月30日發生火災，汙染空氣引發民怨。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市天外天回收床墊堆置場9月30日發生火災，汙染空氣引發民怨。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市天外天廢床墊堆置場大火燒出疑雲，市長謝國樑今點名「童」姓業者，並稱若是縱火，財務不是理由，真相待查。競選對手童子瑋陣營回應，很遺憾謝為了選舉，市政重大議題以特定姓氏影射。市府則說，對市民而言，這件事情能水落石出最重要。

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基隆市環保局堆置並委外處理的廢彈簧床墊，9月30日下午堆起火燃燒，消防員隔天上午才撲滅。火災調查科人員勘查發現兩處獨立起火點，並有疑似盛裝柴油的容器及燒熔油桶，相關跡證待進一步鑑定。

市府接獲檢舉指出，得標處理廢床墊的A廠商，只是掛名以74萬多元得標，幕後是B公司童姓業者操盤。童姓業者多年前取得基隆市資源回收物變賣案資格，並涉嫌招待清潔隊員飲宴、喝花酒行賄。兩年前並曾跟環保局的主管說，解決天外天的床墊，「放一把火最快」。

謝國樑今天說，發生大火，業者70幾萬元都拿不到，且不論是故意或過失，造成嚴重空汙，還要面臨約500萬元的罰鍰。所以假如這場火是非自然的，是人為的，財務絕對不是他們做這件事情理由。

謝表示，「我也只能講到這裡」，這件事情造成了全市的空汙，造成大量民眾不適是事實。他能夠揭露的就跟大家揭露，他不會去講他不知道的東西，只能夠告訴大家，假如這件事情（火災）是人為的，財務不是他們要做這件事情的理由，「這一點我可以很肯定跟大家說」。

對於謝國樑有關天外天大火的敘述內容，童子瑋進步基隆辦公室表示，很遺憾謝國樑為了選舉，將市政重大議題，以特定姓氏作為影射對象，若是剛好姓謝，謝豈不是又要神隱。

童辦強調，童子瑋唯一關心的是，「為什麼市府接獲檢舉兩年了不聞不問？」是否代表市府只會卸責，根本沒有處理問題的能力。

謝國樑 童子瑋 床墊 2026九合一選舉 基隆市選舉

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