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周四專訪....黃國昌喊話「直球對決」 蔣萬安曝對談內容

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮。截自UDN直播
台北市長蔣萬安今天上午出席出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮。截自UDN直播

台北市長蔣萬安本周四將上民眾黨主席黃國昌的節目專訪。黃今天在社群公布蔣周四將接受他專訪，並喊話會「直球對決」。媒體問蔣，希望跟黃談什麼？蔣萬安說，都可以談。過去他跟黃國昌主席也有很多合作，當然可以藉由這個機會，好好向各界說明這四年施政成績，及對於市政未來擘畫的願景。

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午出席出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮，媒體也問蔣，怎麼看今天對手沈伯洋競選辦公室找公衛跟醫護團體開記者會，說要喊話停止汙名化毒品滅害政策？蔣萬安說，沒有人汙名減害政策，沈委員主張的不是減害政策，到社福中心發放毒品這不是減害政策。

另外，對於沈伯洋批評蔣萬安團隊打「死貓戰術」轉移焦點，蔣萬安說，沈說死貓戰術是模糊焦點，但是向市民來說明這四年來的政績，怎麼會是模糊選戰的焦點？而且其實談到毒品，這難道不應該對於每一個候選人過去的言行政見來進行檢驗嗎？

蔣說，這個就是很清楚，目前在這過程當中要很清楚的向市民說明、向市民來報告。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 黃國昌 沈伯洋

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