周四專訪....黃國昌喊話「直球對決」 蔣萬安曝對談內容

台北市長蔣萬安本周四將上民眾黨主席黃國昌的節目專訪。黃今天在社群公布蔣周四將接受他專訪，並喊話會「直球對決」。媒體問蔣，希望跟黃談什麼？蔣萬安說，都可以談。過去他跟黃國昌主席也有很多合作，當然可以藉由這個機會，好好向各界說明這四年施政成績，及對於市政未來擘畫的願景。

蔣萬安今天上午出席出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮，媒體也問蔣，怎麼看今天對手沈伯洋競選辦公室找公衛跟醫護團體開記者會，說要喊話停止汙名化毒品滅害政策？蔣萬安說，沒有人汙名減害政策，沈委員主張的不是減害政策，到社福中心發放毒品這不是減害政策。

另外，對於沈伯洋批評蔣萬安團隊打「死貓戰術」轉移焦點，蔣萬安說，沈說死貓戰術是模糊焦點，但是向市民來說明這四年來的政績，怎麼會是模糊選戰的焦點？而且其實談到毒品，這難道不應該對於每一個候選人過去的言行政見來進行檢驗嗎？

蔣說，這個就是很清楚，目前在這過程當中要很清楚的向市民說明、向市民來報告。

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