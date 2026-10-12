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續辦台中購物節？江和樹要何欣純說清楚 何幕僚回擊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹。圖／江和樹提供

台中購物節明年是否續辦在市議會引起討論，民眾黨台中市議員江和樹今針對民進黨市議員要求刪除關係到購物節的明年度「振興經濟節慶計畫」3億9500萬元預算，要求民進黨市長參選人何欣純表態，因為何先前受訪表示，若她當市長，會與市民溝通，也可調整計畫或追加減預算。

2026九合一選舉

江和樹質疑，民進黨一邊公布民調談選情，但又一邊主張刪除相關預算，何欣純究竟支持黨籍議員全數刪除，還是支持保留預算、交由下屆市長決定？他呼籲何欣純正面表態，讓市民知道這筆預算未來是否會保留。

何欣純發言人林俊裕表示，江和樹無視盧市府近年來舉辦購物節、鍋烤節等活動屢屢引起民眾質疑聲浪，豪擲數10億經費卻看不出任何效益，未能善盡議員職責監督盧市府，卻反過來質疑民進黨議員依法行使的預算審查權，利用政治操作為盧市府擦脂抹粉，恐有愧議員監督市府的法定職責。

他說，議員依法行使預算審查權，對預算提出刪減或調整意見，本來就是議會正常的民主監督機制，最後仍須經過議會審議決定，不需要刻意扯上選舉民調，兩者顯然毫無關聯。

林俊裕說，江和樹與其急著把正常的議會審查預算政治化，不如先了解議員法定職責為何，也一起關心這筆錢究竟能為台中市民創造多少實質效益。

江和樹 何欣純 2026九合一選舉 台中市選舉 購物節

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