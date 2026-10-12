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【重磅快評】賴清德背書國政 張善政烹小鮮更沒問題

聯合報／ 主筆室
桃園市長張善政昨天為爭取連任的議員劉熒隆輔選，首次談及台積電四年前進不了龍科三期的內幕。圖／劉熒隆提供
桃園市長張善政昨天為爭取連任的議員劉熒隆輔選，首次談及台積電四年前進不了龍科三期的內幕。圖／劉熒隆提供

2026選情冷熱兩樣情，除了雙北，多數縣市冷清。曾被總統賴清德讚為國政之材的桃園市長張善政穩穩出招，昨天「曝光」台積電四年前進不了龍科三期的內幕，原來是綠營提早掀鍋；道德經有云「 治大國，若烹小鮮」，張善政作了具體示範，對手抨擊張不支持台積電進駐，恐怕連同溫層都聽不進去。 

2026九合一選舉

綠營近來一再宣稱台積電進駐龍科，市府一點功勞都沒有。張善政昨天參加藍營議員競總成立大會首次公開談及相 關內幕加以反擊。張稱2022年選市長時，時任行政院長的蘇貞昌到龍潭來替民進黨市長候選人拉票，說台積電要到龍潭了，要謝謝民進黨。但當時政府根本沒和地主談好，煮飯煮到一半掀開鍋蓋，飯會熟嗎？

張善政一番說法再度喚醒地方人的回憶。當時中央準備要徵收140公頃，但有50公頃還沒有和地主談就被民進黨提早掀鍋，地主知道後很生氣，還嗆聲到台積電、新竹科學園抗議，台積電只好宣布放棄。時隔四年，台積電真到要進駐龍科，這次有什麼不一樣？

四年前台積電進不了龍科，其實在蘇貞昌宣布前，外界即盛傳「台積電先進製程將落腳龍潭」，2022年九合一地方大選前三週，蘇貞昌帶領國科會、經濟部官員及桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬視察龍科，當場宣布擴建計畫正式啟動，意圖拉抬鄭運鵬的選情。

只是，蘇貞昌宣布太快，但擴廠土地根本還沒談妥。當時計畫徵收的140公頃土地中竟有高達50公頃完全未和地主、居民溝通或談補償，地主與居民是在看新聞才知道家園要被徵收，揚言發動激烈抗議，逼得台積電只好宣布放棄。事後來看，民進黨為同黨候選人助選卻搞砸了一樁美事。

更有意思是，張善政並末放棄，上任後緊黏科管局及台積電，把原來140公頃方案刪除不同意徵收的50公頃，另外再找15公頃，總算湊足105公頃。如果不是張的意志，台積電進駐龍科之路能打通嗎？民進黨市長參選人黃世杰說張過去並不支持台積電進駐，未做好地方溝通，如今搶收割，如此顛倒是非，實在看輕市民智商。

找回事件時間序，2022年11月蘇貞昌宣布台積電進駐龍科，當時的市長是鄭文燦，中央地方都是民進黨執政，在蘇宣布之際，做好地方溝通，甚至土地查估、拆遷補償等行政苦活不是應該做好先期作業嗎？怎會有50公頃的地主居民是在看到新聞才知道要被徵收？這筆帳可以記在尚未進市府的張善政？

四年前林智堅因論文突槌，只好加碼為接棒的鄭運鵬劃大餅。蘇貞昌急切操作，鄭文燦未能跟上進度，連地主都沒溝通就宣布要徵收，確如張善政形容是「煮飯煮到一半把鍋蓋提早掀開」，民進黨無視程序正義與地方溝通，結果就是輸掉選舉。 

賴清德這次來助選說了老實話，其實4年前他就覺得張善政一定會當選，並讚張是「國政級的人才」，甚至形容張是「國宴級、五星級的大廚」。

道德經有云「治大國，若烹小鮮」，指治理國家就好像在煎煮魚，領導人必須保持冷靜耐心，掌握方向及火候；賴清德肯定張善政的國政能力，從台積電進駐龍科案案來看，重大建設常跨越任期，張善政延續行政拉回了台積電，烹小鮮也毫無問題。  

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