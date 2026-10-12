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張啓楷、吳品叡簽署大嘉義合作備忘錄 共推輕軌、觀光及5000戶社宅

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長參選人吳品叡（左）與嘉義市長參選人張啓楷（右），今天共同簽署「大嘉義整合溝通平台」合作備忘錄，宣示攜手推動縣市交通、觀光及社宅建設。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長參選人吳品叡（左）與嘉義市長參選人張啓楷（右），今天共同簽署「大嘉義整合溝通平台」合作備忘錄，宣示攜手推動縣市交通、觀光及社宅建設。記者李宗祐／攝影

嘉義縣市長選戰出現跨區域合作布局！藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷，今天與在野大聯盟共推的無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡簽署「大嘉義整合溝通平台」合作備忘錄（MOU），提出輕軌、觀光、社宅及跨域治理四大合作方向，兩人分別喊出嘉義市增建2000戶、嘉義縣3000戶社宅目標，並承諾若雙雙當選，上任100天內啟動跨縣市合作平台。

2026九合一選舉

張啓楷、吳品叡今天偕同嘉義市議員參選人傅大偉、陳家平、黃思婷、梁樹綸、林昱孜，以及嘉義縣議員參選人萬家甫，共同簽署合作備忘錄，宣示打破縣市行政界線，建立常態化溝通及執行機制，打造「大嘉義生活圈」。

張啓楷表示，嘉義縣市生活、就業及交通早已密不可分，合作應從重大交通建設著手。嘉義市政府2024年推動全長約15公里的嘉義藍線輕軌可行性研究，超過一半路線位於嘉義縣，未來將共同向行政院、交通部爭取，加速推動高鐵嘉義站至台鐵嘉義站的輕軌建設，並研議延伸至朴子、東石及布袋等地。

吳品叡說，前嘉義縣長陳明文早在2006年就提出「五鐵共生」構想，經過20年仍未實現，2024年嘉義縣議會也通過支持嘉義藍線計畫，希望透過縣市合作突破建設瓶頸。

觀光方面，雙方提出「嘉義大縱走」，整合阿里山、故宮南院、嘉義市木都文化、檜意森活村及地方美食等資源。吳品叡另提出「一鄉鎮一特色品牌」，結合農特產品、自然景觀及地方創生，打造大嘉義共同觀光品牌。

青年居住問題也是合作重點。張啓楷表示，嘉義市原規畫1200戶社宅，如今僅剩490戶，未來將推動北港路、嘉北車站周邊整體開發，規畫至少3%土地作為社宅用地，以增建2000戶為目標。

吳品叡表示，嘉義縣原規畫2000戶社宅，如今縮減至約1000戶，未來將依人口及就業需求，再興建3000戶。雙方並研議成立「大嘉義住宅及都市更新中心」，整合土地規畫、採購及營建資源，降低興建成本。

張啓楷表示，簽署備忘錄不應只是選舉承諾，若順利當選，將在就職100天內召開首次跨縣市首長會議，成立專案工作小組，定期協商、列管重大建設並公開執行進度，接受地方議會監督。

吳品叡說，政治可以有顏色，但地方治理不應分顏色，嘉義縣市雖有行政界線，民眾生活卻是一體，期待透過合作爭取更多建設資源，讓青年返鄉有工作、也能安居。

嘉義縣長參選人吳品叡（左）與嘉義市長參選人張啓楷（右），展示雙方簽署的合作備忘錄，承諾若雙雙當選，上任100天內啟動跨縣市合作平台。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長參選人吳品叡（左）與嘉義市長參選人張啓楷（右），展示雙方簽署的合作備忘錄，承諾若雙雙當選，上任100天內啟動跨縣市合作平台。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷、嘉義縣長參選人吳品叡與縣市議員參選人，共同展示「大嘉義整合溝通平台」合作備忘錄，提出四大跨縣市合作願景。記者李宗祐／攝影
嘉義市長參選人張啓楷、嘉義縣長參選人吳品叡與縣市議員參選人，共同展示「大嘉義整合溝通平台」合作備忘錄，提出四大跨縣市合作願景。記者李宗祐／攝影

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