賴瑞隆首場大型造勢本周六鳳山登場 今再曝未來大型「陸戰」計畫

選戰倒數，高雄市長選情進入熱戰階段，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天揭曉選前計畫，除周末於鳳山舉行的競選總部成立大會外，未來還有4場大型造勢，力邀黨內大咖站台，全力拉抬選情。

賴瑞隆的競選總部設於高雄市左營區博愛路、曾子路口，目前已進入裝修尾聲，10月17日舉行競總成立大會，地點選在空間較大的捷運鳳山西站旁空地舉行，這也是賴自參選來，首場大型造勢活動。

賴瑞隆今天舉行「AI專區不必等松山！產業未來在亞灣」記者會，被問到本周六競總成立大會蒞臨的大咖有誰， 賴瑞隆受訪回應，稱蔡英文前總統、陳其邁市長等重量級嘉賓都會蒞臨現場。

賴瑞隆說，除了本周末鳳山大造勢，未來還有岡山、旗山大造勢，另外選前黃金周、選前之夜還各有一場大型造勢，總共5場大造勢，包括賴清德總統、蕭美琴副總統、前行政院長蘇貞昌、游錫堃、謝長廷等人，都有邀請，將在不同場次分進合擊，共同帶動全台灣的選情。

賴瑞隆今天舉行「AI專區不必等松山！產業未來在亞灣」記者會，被問到本周六競總成立大會蒞臨的大咖有誰， 賴瑞隆受訪回應，稱蔡英文前總統、陳其邁市長等重量級嘉賓都會蒞臨現場。記者張議晨／攝影