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蔣萬安喊松山機場遷建 綠委許智傑酸：火車過了才「歕觱仔」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今與立委許智傑喊話，稱高雄土地、電力都有，不用等松機，許智傑還諷刺蔣的松機遷移要等10年，「火車過了才歕觱仔」這樣速度來得及嗎？記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今與立委許智傑喊話，稱高雄土地、電力都有，不用等松機，許智傑還諷刺蔣的松機遷移要等10年，「火車過了才歕觱仔」這樣速度來得及嗎？記者張議晨／攝影

台北市長蔣萬安日前提出松山機場遷建，原址則打造AI園區，引起社會各界熱議；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今與立委許智傑喊話，稱高雄土地、電力都有，不用等松機，許智傑還諷刺蔣的松機遷移要等10年，AI能等這麼久?「火車過了才歕觱仔」政策有待商榷。

2026九合一選舉

賴瑞隆今與立委許智傑及高雄市議員邱俊憲、湯詠瑜、林智鴻、何權峰、蔡秉璁在高雄205兵工廠大門舉行「AI專區不必等松山！產業未來在亞灣」記者會。

賴瑞隆說，蔣萬安日前提出松山機場遷建，想要成立AI專區，但松機即便確定遷移，至少也要10年時間，反觀高雄早已做好準備，不僅土地不用等，電力也充足，人才濟濟，比松機還更有優勢。

賴瑞隆說，輝達執行長黃仁勳曾針對AI發展提出五層蛋糕理論，其中土地、電力都是關鍵一層，高雄亞灣有590公頃土地都準備好，205兵工廠就有58公頃，呼籲中央將AI專區設在高雄，不僅AI園區，還有商辦、住宅、公園綠地還有學校，離機場、高鐵站都近。

賴瑞隆說，205兵工廠已完成遷移，目前正進行汙染整治，未來他上任後會比照台積電進駐的楠梓產業園區，加速兵工廠汙染的整治期程，盡速完成開發。

松山機場遷建引起執政、在野黨討論，許智傑指出，松山機場遷建要10年，遷建之後才來做AI園區，這樣速度來得及嗎？蔣萬安城市規畫根本是「火車過了才歕觱仔（比喻事情過了才補救）」。

許智傑說，高雄針對AI發展做好十足準備，期待高雄未來可以成為台灣的AI首都。

賴瑞隆今與立委許智傑及高雄市議員邱俊憲、湯詠瑜、林智鴻、何權峰、蔡秉璁在高雄205兵工廠大門舉行「AI專區不必等松山！產業未來在亞灣」記者會。記者張議晨／攝影
賴瑞隆今與立委許智傑及高雄市議員邱俊憲、湯詠瑜、林智鴻、何權峰、蔡秉璁在高雄205兵工廠大門舉行「AI專區不必等松山！產業未來在亞灣」記者會。記者張議晨／攝影

賴瑞隆今與立委許智傑及高雄市議員邱俊憲、湯詠瑜、林智鴻、何權峰、蔡秉璁在高雄205兵工廠大門舉行「AI專區不必等松山！產業未來在亞灣」記者會。記者張議晨／攝影
賴瑞隆今與立委許智傑及高雄市議員邱俊憲、湯詠瑜、林智鴻、何權峰、蔡秉璁在高雄205兵工廠大門舉行「AI專區不必等松山！產業未來在亞灣」記者會。記者張議晨／攝影

2026九合一選舉 高雄市選舉 松山機場 賴瑞隆 蔣萬安 許智傑

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