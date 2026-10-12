影／昔稱類殖民體制需制憲 蔣萬安問沈伯洋：要選市長不敢提了？

台北市長蔣萬安上午出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮，會前受訪對於沈伯洋前天雙十節祝中華民國生日快樂，但過去卻曾說中華民國是類殖民體制？蔣萬安說，大家可以去看當時沈的原文，沈委員是在2014年提出是類殖民的概念，當時他指的就是中華民國的憲政體制，也因此他後來提出制憲的主張。

蔣萬安也問沈伯洋，所以沈委員當時認為所謂的類殖民這樣的一個概念，是誰殖民誰？難道是台灣被中華民國殖民嗎？同樣的沈說要用制憲來抵抗類殖民，那為什麼現在不用了？難道是因為民進黨執政所以不用嗎？還是因為沈今天要選市長所以不敢提了呢？

對於民進黨參選人沈伯洋稱辯論沒有底線，台北市長蔣萬安表示，希望能夠將相關的細節確定，就可以往前推進。台北市其實每一次選舉，經歷過這麼多次辯論，而且都有相關前例可循，所以相關辯論會，就是依照過去慣例，由電視台主辦方邀請各陣營一起來協調，也希望能夠將相關的細節確定，就可以往前推進。

台北市長蔣萬安（右三）上午出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮。記者蘇健忠／攝影