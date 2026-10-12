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「站路口」直擊壅塞 陳亭妃籲新市善化鐵路立體化加速

聯合報／ 記者謝進盛周宗禎／台南即時報導
「站路口」直擊壅塞，民進黨台南市長參選人陳亭妃（右三）等人呼籲新市善化鐵路立體化加速。記者謝進盛／翻攝
「站路口」直擊壅塞，民進黨台南市長參選人陳亭妃（右三）等人呼籲新市善化鐵路立體化加速。記者謝進盛／翻攝

陳亭妃南科第五區議員站路口展現聯合競選力量、拚民進黨議員席次過半，連續第三天「站路口」向鄉親拜票，今天直擊新市區中正路與仁愛街口鐵路平交道對通勤交通壅塞情形，呼籲康橋地下化、新市、善化鐵路立體化工程能加速推動。

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陳亭妃指出，光是早上上班尖峰時段，就有十多班火車經過，列車通行期間道路必須暫停通車，造成車流回堵，也讓許多通勤族的時間受到影響，凸顯鐵路立體化建設急迫性。

陳亭妃表示，台南鐵路地下化即將在10月17日通車，未來將邁入第二期鐵路地下化工程，也就是進入到永康階段，接續就是新市鐵路立體化以及善化鐵路立體化，從根本改善平交道造成的交通瓶頸，串連交通便利性，讓地方發展不再受到鐵路阻隔。

陳亭妃強調，南科持續發展，周邊通勤與交通需求也日益增加，必須提前布局、完善路網。未來將持續推動捷運系統串聯，讓新市、善化與大南科生活圈之間交通更加順暢，降低通勤時間成本，也提升整體區域的交通效率。

她表示，交通建設不能只看眼前，更要為城市未來做好準備。康橋二期地下化、新市及善化鐵路立體化都是可以讓居民通勤更便利、地方發展更有競爭力的建設，才能打造交通順暢、生活宜居的大台南。

「站路口」直擊壅塞，民進黨台南市長參選人陳亭妃（右三）等人呼籲新市善化鐵路立體化加速。記者謝進盛／翻攝
「站路口」直擊壅塞，民進黨台南市長參選人陳亭妃（右三）等人呼籲新市善化鐵路立體化加速。記者謝進盛／翻攝

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