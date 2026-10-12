快訊

學術黑市／退休師化身學術地下教練 見證黑色產業鏈

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警桃園順利逮人

俄國與北韓跨國公路橋開通！俄朝利益輸送無上限？

聽新聞
0:00 / 0:00

「洋流」在台北颳起旋風 賴瑞隆盼二度合體沈伯洋

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天舉行「AI專區不必等松山！產業未來在亞灣」記者會，表達希望與洋流二度合體。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天舉行「AI專區不必等松山！產業未來在亞灣」記者會，表達希望與洋流二度合體。記者張議晨／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」，可望拉抬民進黨各縣市選情，高雄市長參選人賴瑞隆曾於9月19日在愛河灣「合體」沈伯洋，今天賴受訪透露希望二度合體，不過沈現在行程相當繁忙。

2026九合一選舉

針對「洋流」是否外溢到高雄，賴瑞隆今天舉行「AI專區不必等松山！產業未來在亞灣」記者會，他受訪表示，上次沈伯洋到高雄時，兩人在亞灣合體，一起玩立式滑槳（SUP），當時便感受到兩人聯手帶來的強大效益。

賴瑞隆認為，這段時間沈伯洋在台北帶起「洋流」旋風，未來高雄與台北會繼續強強聯手、攜手合作。也歡迎沈伯洋，目前也正在敲他的時間，但他現在行程滿檔。

賴說，高雄、台北身為南北兩大核心城市，將持續與沈伯洋聯手拉抬。也希望年輕朋友11月28日站出來投票，支持賴瑞隆、支持沈伯洋，支持所有民主進步黨推派出的優質候選人，「讓新世代扛起新時代。」

沈伯洋 賴瑞隆 台北 2026九合一選舉 高雄市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張啓楷喊話王美惠：邀沈伯洋來嘉義、願與他直球對決

「大洋流計畫」首次車掃狀況多 沈伯洋曝檢討會開到深夜

大洋流計畫首站回保安宮 沈伯洋曝看到這句哭了

廣照宮碰頭！沈伯洋還原與蔣萬安談話 籲至少4場辯論加「2要件」

相關新聞

松機遷建張景森再發聲：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

台北市長蔣萬安尋求連任，拋出松山機場遷建議題。行政院前政務委員張景森今天表示，松機遷建並不是蔣萬安發明的政策。恰恰相反，這是民進黨在台北市地方選舉中，主張了30多年的政策。如果民進黨連自己過去長期主張的政策，都可以因為選舉而改變立場，選民會怎麼看？

台中市長最新民調差距1.9個百分點 盧秀燕：有些人把民調當策略在打

台中市信賴台灣之友會今天發布台中市長選情民調，國民黨市長參選人江啟臣支持度34.3%，民進黨參選人何欣純支持度32.4%，差距1.9個百分點。江、何都表示尊重民調，會繼續努力。台中市長盧秀燕語帶玄機說，有些人把民調當策略在打。

民調滿天飛...黃士修酸信民「調數字」 川辦：堅持正向選舉

選情白熱化，各家民調資訊滿天飛，散布民調背後藏在很深的謀略，選舉會有西瓜效應，誰看好度高、氣勢好，有機會拉到一部分搖擺選民。核能流言終結者創辦人黃士修發文暗酸，新北要跟得上「洋流」，信民「調」數字到兩位數都不為過，最少也要反超5%，才能證明洋流外溢。

北市選戰辯論早做好準備 沈伯洋只擔心「臉看起來很亮」

台北市長電視辯論會將由TVBS與三立電視聯合舉辦，今兩陣營將針對相關程序及細節交換意見。民進黨台北市長參選人沈伯洋今中午與北市76人年輕里長聯誼會座談前受訪說，市政議題平常都做好準備，反而要注意最近敷面膜，攝影棚很亮，臉看起來很亮怎麼辦。

投黃珊珊轉支持沈伯洋比較多？蔣萬安：爭取市民認同不分黨派

民進黨北市長參選人沈伯洋昨天「台北大洋流」首航，人潮相當多，媒體今問台北市長蔣萬安，有媒體民調指上屆市長選舉，投給民眾黨黃珊珊的選民轉投沈伯洋較多？蔣萬安說，希望爭取市民的認同，都是不分黨派，他希望能夠照顧到每一位市民，以及爭取每一位市民的認同跟支持。

基隆廢床墊燒出疑雲...童子瑋遺憾「影射」 謝國樑：水落石出最重要

基隆市天外天廢床墊堆置場大火燒出疑雲，市長謝國樑今點名「童」姓業者，並稱若是縱火，財務不是理由，真相待查。競選對手童子瑋陣營回應，很遺憾謝為了選舉，市政重大議題以特定姓氏影射。市府則說，對市民而言，這件事情能水落石出最重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。