「洋流」在台北颳起旋風 賴瑞隆盼二度合體沈伯洋

民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」，可望拉抬民進黨各縣市選情，高雄市長參選人賴瑞隆曾於9月19日在愛河灣「合體」沈伯洋，今天賴受訪透露希望二度合體，不過沈現在行程相當繁忙。

針對「洋流」是否外溢到高雄，賴瑞隆今天舉行「AI專區不必等松山！產業未來在亞灣」記者會，他受訪表示，上次沈伯洋到高雄時，兩人在亞灣合體，一起玩立式滑槳（SUP），當時便感受到兩人聯手帶來的強大效益。

賴瑞隆認為，這段時間沈伯洋在台北帶起「洋流」旋風，未來高雄與台北會繼續強強聯手、攜手合作。也歡迎沈伯洋，目前也正在敲他的時間，但他現在行程滿檔。

賴說，高雄、台北身為南北兩大核心城市，將持續與沈伯洋聯手拉抬。也希望年輕朋友11月28日站出來投票，支持賴瑞隆、支持沈伯洋，支持所有民主進步黨推派出的優質候選人，「讓新世代扛起新時代。」