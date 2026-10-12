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影／迎戰電視辯論會 沈伯洋：隨時都是準備討論市政的狀態

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）上午與台北市長76人年輕里長聯誼會進行交流，會前受訪時被問到是否有為辯論會做準備，他表示沒有，對他來講就是做好市政的準備，但自己最近都有在敷面膜，擔心攝影棚燈光一打臉看起來會很亮。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）上午與台北市長76人年輕里長聯誼會進行交流，會前受訪時被問到是否有為辯論會做準備，他表示沒有，對他來講就是做好市政的準備，但自己最近都有在敷面膜，擔心攝影棚燈光一打臉看起來會很亮。記者余承翰／攝影

TVBS已與三立電視昨天共同宣布將聯合舉辦台北市長候選人的電視辯論會，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午與台北市長76人年輕里長聯誼會進行交流，會前受訪時被問到是否有為辯論會做準備，沈伯洋表示沒有，本來就做好整個選舉的準備，對他來講就是做好市政的準備，但自己最近都有在敷面膜，擔心攝影棚燈光一打臉看起來會很亮。

2026九合一選舉

沈伯洋表示對他來講只要把選舉時跟市民溝通的東西拿去跟蔣市長說就好，沒有特別做什麼準備，並訝異地說：「原來這個是要準備的」，他隨時都是在準備討論市政的狀態。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右三）上午出席台北市長76人年輕里長聯誼會進行交流，南港西新里里長胡家瑒（左二）提出十大議題一同討論。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右三）上午出席台北市長76人年輕里長聯誼會進行交流，南港西新里里長胡家瑒（左二）提出十大議題一同討論。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午與台北市長76人年輕里長聯誼會進行交流，會前受訪時被問到是否有為辯論會做準備，他表示沒有，對他來講就是做好市政的準備。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午與台北市長76人年輕里長聯誼會進行交流，會前受訪時被問到是否有為辯論會做準備，他表示沒有，對他來講就是做好市政的準備。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）上午與台北市長76人年輕里長聯誼會進行交流，會前受訪時被問到是否有為辯論會做準備，他表示沒有，對他來講就是做好市政的準備。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）上午與台北市長76人年輕里長聯誼會進行交流，會前受訪時被問到是否有為辯論會做準備，他表示沒有，對他來講就是做好市政的準備。記者余承翰／攝影

沈伯洋 辯論會 電視 2026九合一選舉 台北市選舉

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