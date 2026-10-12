北市選戰辯論早做好準備 沈伯洋只擔心「臉看起來很亮」

台北市長電視辯論會將由TVBS與三立電視聯合舉辦，今兩陣營將針對相關程序及細節交換意見。民進黨台北市長參選人沈伯洋今中午與北市76人年輕里長聯誼會座談前受訪說，市政議題平常都做好準備，反而要注意最近敷面膜，攝影棚很亮，臉看起來很亮怎麼辦。

沈伯洋被問到準備方向，他說，「沒有特別去準備；本來就做好準備。」對他而言，市政平常都做好準備，辯論則是將選舉和市民想溝通的議題和蔣萬安市長討論，但要注意的是，「最近敷面膜，攝影棚很亮，臉看起來很亮怎麼辦，我有在想這個問題。」

此外，蔣萬安昨與立法院長韓國瑜出席華僑節活動，韓國瑜再度發出「穿雲箭」，號召千軍萬馬相挺蔣萬安。對此，沈伯洋說，一直以來韓院長都妙語如珠，對於事情見解是一針見血，雖然議事主持上彼此有很多激烈攻防，但作為立院大家長，針對時事針砭都很好，覺得沒有選舉味道在裡面。

另一方面，昨天「洋流號」車掃啟程，遭民進黨退黨的北市議員陳怡君也跟在車隊後方。民進黨北市黨部主委吳沛憶回應，大洋流車掃主要號召民眾參加，所以包含民進黨提名的候選人也沒有競選旗幟。昨天第一場選在中山大同，就是要請支持者認明四位黨提名的候選人。