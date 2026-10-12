沈伯洋台北大洋流街掃爆亂象 蔣萬安：要確保活動秩序及安全

民進黨北市長參選人沈伯洋昨晚展開首場中山大同區的「台北大洋流」，台北市長蔣萬安今天被問到，昨天台北大洋流人潮相當多，但也影響交通一事，蔣萬安說，尊重每一個不同候選陣營選戰規畫、策略。當然也歡迎各方面正面表達自己意見，但也一定要確保整個活動秩序及相關安全。

媒體追問蔣，昨天首場「台北大洋流」有感到危機感嗎？蔣萬安說，最重要希望大家一定要注意整個用路的安全、及交通順暢、整個相關的秩序。

蔣萬安今天上午出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮，媒體也問蔣，沈伯洋昨接受專訪提出應該在北士科成立智慧智庫，並將變電所半地下化與室內化，還要結合可能公車總站、數位圖書館來化解電網缺口與地方疑慮？

蔣萬安說，其實市府已經跟台電完成相關協調，也都已經確定相關變電所未來短中長期的規畫。不管接下來臨時變電所及永久變電所設立，以及這期間，市府先透過其他變電所支援，接下來就會完成北士科整個園區用電需求，及因應輝達進駐所需要的用電。也很謝謝沈委員很支持、肯定目前所規畫的政策。

也有媒體問蔣萬安，將大巨蛋列為任內政績，但有球迷質疑先前大巨蛋出現的漏水、老鼠等問題，應該先處理完再拿來當政績？蔣萬安說，大巨蛋相關營運管理的問題，都要求遠雄即刻改善。

蔣說，當然大巨蛋能夠完工啟用，確實帶來包括舉辦賽事、演唱會經濟。市府會持續努力，包括成功爭取洛杉磯奧運棒球最終資格賽能在台北舉辦，市府持續能讓大巨蛋不斷優化，能夠舉辦更多的國際頂尖的賽事，這是努力的方向。