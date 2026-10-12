台中市長最新民調差距1.9個百分點 盧秀燕：有些人把民調當策略在打

台中市信賴台灣之友會今天發布台中市長選情民調，國民黨市長參選人江啟臣支持度34.3%，民進黨參選人何欣純支持度32.4%，差距1.9個百分點。江、何都表示尊重民調，會繼續努力。台中市長盧秀燕語帶玄機說，有些人把民調當策略在打。

根據信賴台灣之友會發布民調，整體支持度江啟臣34.3%，何欣純32.4%，司法正義黨提名的洪麗華1.1%，32.2%受訪者尚未決定；看好度方面，江啟臣48.6%，何欣純20.1%，洪麗華0.9%，30%受訪者無法選出任何一人。

江啟臣辦公室表示，團隊會參考各項民調，本身內部民調也維持穩定，每天都不鬆懈，每一票都很關鍵，會繼續努力，懇請市民將支持化為選票，一起為台中的未來努力。

何欣純受訪說，一貫態度是尊重各種民調，數字只是參考，但也是激勵、鼓勵與鞭策，她會勇往直前，繼續向前衝到最後一刻，只有開票結果底定，才是真正的勝負。何強調，會保持平常心，努力、認真走基層，讓市民知道她的政見、想要帶來什麼樣的城市發展，才是最重要的。

何欣純指出，這幾份民調有3個趨勢，第一是她的整體民調持續上升，第二是年輕族群大幅領先，第三是整體期待值也在上升。年輕族群是她的優勢，團隊會更用心與年輕選民接觸；基層組織和部分區域存在劣勢，團隊也會深刻檢討，強化組織動員能力。

盧秀燕今天赴議會備詢前被問及對這份民調的看法，表示選舉期間有很多民調，有經驗的人就會看做民調的機構，看看這些機構有什麼樣的政治色彩和動機；有些人把民調當成策略在打，她想這句話大家都能聽懂。

國民黨台中市長參選人江啟臣辦公室表示，會參考各項民調，本身內部民調也維持穩定，每天都不鬆懈，每一票都很關鍵。聯合報系資料照