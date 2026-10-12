高雄2歲童疑遭虐死 藍揭賴瑞隆幼教後援會長虐童爭議批「二次傷害」

高雄才傳2歲童疑遭兒虐致死案，國民黨高雄市黨團今召開記者會揭露，民進黨市長參選人賴瑞隆幼教產業後援會余姓總會長所經營幼兒園涉及16項不當管教爭議，虐童紀錄劣跡斑斑，直指這項人事安排形同對受害幼童及家長「二次傷害」，質疑這是賴瑞隆教育價值？要求賴出面說明清楚。

議員邱于軒指出，2020年接獲家長陳情，余姓幼兒園負責人捲入多項不當管教爭議，許多家長因孩子遭遇恐懼難過、情緒崩潰，時隔6年余女竟擔任賴瑞隆幼教產業後援會總會長，質問賴瑞隆「支持兒虐嗎」？

邱于軒表示，園所遭控16項不當管教，包括戶外教學弄丟幼童、言語羞辱、拉扯頭髮、捏臉頰、以膠帶綑綁雙手、禁止如廁導致失禁，疑似掐住幼童脖子；另幼童因遲到遭體罰、被帶到其他班級羞辱、強迫一次塞進兩顆水餃或麵包等，孩子恐懼不敢哭泣，直到放學後才崩潰大哭。

邱于軒說，當年有幼童在家長陪伴下，示範遭膠帶綑綁雙手過程，園方卻以「哆啦A夢的手」解釋，她指出，當時教育局、社會局均介入處理，裁定停招處分，她直言，兒虐本應零容忍，涉兒虐爭議園所負責人卻成為市長參選人幼教後援會長，要求賴要向社會交代清楚。

議員白喬茵認為，後援會人事安排無疑是「二次傷害」，對家長及遭不當對待孩子來說情何以堪，她強調，各行各業都有表達政治認同自由，但不代表參選人可以省略背景查核。

白喬茵質疑，賴瑞隆究竟是否事先知情？若知情仍安排余姓負責人任後援會長，未來若執掌龐大市府行政體系，如何確保人事任命妥適？

議員許采蓁批評，從當年裁處及訴願資料可見，余姓負責人2020年2月就知悉園內發生不當管教，直到同年6月才讓涉事教師離職，未及時處理，她表示，賴瑞隆成立教育後援會時，宣示要為下一代打造更安心的成長環境，卻找曾涉幼兒園不當管教爭議的負責人擔任會長，格外諷刺，「這是高雄要的教育價值嗎？」

許采蓁說，教育問題不能總以大事化小、小事化無的態度面對，要賴瑞隆說清楚、講明白，直球對決。

議員陳麗娜說，賴瑞隆家人曾有校園霸凌爭議，這樣的後援會人事安排，究竟要向社會傳達什麼教育價值？「這樣的後援會名單，能夠讓家長安心嗎？」她呼籲賴瑞隆誠懇面對爭議，並強調「每個孩子都是父母的心頭肉，希望你對待自己的孩子是心頭肉，別人的孩子也是心頭肉」。

國民黨高雄市黨部指出，6年前余姓幼兒園負責人捲入不當管教爭議，如今竟擔任賴瑞隆幼教產業後援會總會長。圖／國民黨高雄市黨部提供