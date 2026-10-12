台中市長選戰最新民調差距1.9個百分點 他指「洋流」發揮效應

台中市信賴台灣之友會今天發布最新台中市長選情民調，國民黨市長參選人江啟臣支持度34.3%，民進黨參選人何欣純支持度32.4%，差距1.9個百分點，是最接近的一次。師大教授范世平指出，何在20到29歲年輕人領先江24個百分點，足見「洋流」帶來的效應。

台中市信賴台灣之友會委託循證民調有限公司執行，調查時間10月5日到6日，採取電話資料庫系統隨機抽樣，住宅電話70%、行動電話30%，完成1071份有效樣本，依照性別、年齡與行政區人口加權，在95%信心水準下，抽要誤差為正負直2.99個百分點。

整體支持度，江啟臣34.3%，何欣純32.4%，另外司法正義黨提名的洪麗華1.1%，32.2%受訪者尚未決定；看好度方面，江啟臣48.6%，何欣純20.1%，洪麗華0.9%，30%受訪者無法選出任何一人。

交叉分析部分，何欣純在20到29歲年輕族群支持度44.4%，大幅領先江啟臣的20.2%，在30到39歲也領先超過10個百分點，40歲以上江則領先超過10個百分點；超過八成的國民黨和民進黨支持者挺自家市長參選人，民眾黨支持者則有58.2%挺江、14.6%挺何，中間選民超過70%尚未決定。

地區方面，江、何在原市區持平，差距不到2個百分點，海線也差不到5個百分點，江啟臣在山線優勢明顯，領先14.8個百分點，何欣純在屯區握有優勢，領先13.5個百分點；值得注意的是，何欣純在台中市長盧秀燕本命區北北屯領先江啟臣。

本次民調記者會由民進黨台中市議員林德宇、范世平與國策研究院副院長郭育仁舉行。3人指出，盧秀燕長期經營的北北屯遭翻轉，說明「盧秀燕牌」已非靈藥，相反的，何欣純在年輕族群大幅領先，表示「洋流崛起」引起全國性話題，影響年輕選民的投票意向。

林德宇補充，民眾黨支持者不到六成支持江啟臣，代表「藍白合」的選民並未全數轉移，這是何欣純長年深耕基層「拓圈」的成果。