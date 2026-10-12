民調滿天飛...黃士修酸信民「調數字」 川辦：堅持正向選舉

台中購物節明年是否續辦在市議會引起討論，民眾黨台中市議員江和樹今針對民進黨市議員要求刪除關係到購物節的明年度「振興經濟節慶計畫」3億9500萬元預算，要求民進黨市長參選人何欣純表態，因為何先前受訪表示，若她當市長，會與市民溝通，也可調整計畫或追加減預算。

2026-10-12 12:36