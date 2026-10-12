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民調滿天飛...黃士修酸信民「調數字」 川辦：堅持正向選舉

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨由立委羅明才（左）陪同出席新北巿議員劉哲彰（右）舉辦的「安坑建設大進步 傾聽安坑在地的聲音」市政說明會。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨由立委羅明才（左）陪同出席新北巿議員劉哲彰（右）舉辦的「安坑建設大進步 傾聽安坑在地的聲音」市政說明會。記者黃義書／攝影

選情白熱化，各家民調資訊滿天飛，散布民調背後藏在很深的謀略，選舉會有西瓜效應，誰看好度高、氣勢好，有機會拉到一部分搖擺選民。核能流言終結者創辦人黃士修發文暗酸，新北要跟得上「洋流」，信民「調」數字到兩位數都不為過，最少也要反超5%，才能證明洋流外溢。

2026九合一選舉

近期公布的民調顯示，新北選情緊繃，不同機構民調存有機構效應等因素，呈現藍綠互有領先的資訊。傳出「信民協會」明天將公布新北市長選舉民調，黃士修今臉書發文預告指，回想蘇貞昌8年前選新北市長，封關民調也是打平，結果投出來侯友宜贏15%，「今年我認為大概也會有同樣演出」。黃也說，民調參考即可，一般選民別想太多，還是出門投票最重要。

李四川競選辦公室表示，選舉期間會出各式各樣的民調數字，尊重每一份禁得起檢驗的民調，對於特定陣營的選舉策略不予置評，李四川會堅持正向、正當的選舉方式，持續深入29區傾聽民意，以具體有感政見爭取市民支持，一棒接一棒，讓新北市的建設穩健前行、市民的生活愈來愈好。

黃士修 民調 蘇貞昌 2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧

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