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藍營立委齊聚湖口開講 聚焦鄭家土地開發與恐嚇案力挺徐欣瑩

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
昨晚新竹縣湖口「董事長開講」粉絲見面會，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩立委提出的「陽光縣政」。圖／徐欣瑩競選團隊提供
昨晚新竹縣湖口「董事長開講」粉絲見面會，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩立委提出的「陽光縣政」。圖／徐欣瑩競選團隊提供

國民黨立委羅智強葉元之徐巧芯昨晚出席新竹縣湖口「董事長開講」粉絲見面會，和美麗島電子報董事長吳子嘉同台，聚焦民進黨鄭朝方及其家族成員有關土地開發、金權爭議及司法公正等議題，力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩立委提出的「陽光縣政」。對此，新竹縣長候選人鄭朝方辦公室表示，針對相關抹黑及政治口水，不予回應。

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針對吳子嘉近期自稱遭受死亡威脅，羅智強表示感到憂心。他指出，吳子嘉持續揭露新竹縣地方爭議，即使面臨威脅，仍站上公開講台，值得社會關注。他向司法機關喊話，對於涉及恐嚇、威脅人身安全的案件，應依法積極調查，不應因政治立場而有差別待遇。

羅智強指出，台灣民主正面臨金權介入政治及司法選擇性執法的雙重挑戰，以竹東「神去村」土地開發爭議為例，呼籲相關單位釐清疑點，避免公共利益受到侵害。

葉元之也提到，新竹縣是文教大縣，縣民都會擔心黑道影響到校園，他本人也非常關心校園安全，且「鄭朝方非常崇拜沈伯洋，因此跟著『洋流』提出『朝流』。」葉元之說鄭朝方應該要對沈伯洋的毒品政策先說清楚，到底是支持還是不支持。

徐巧芯則說，若吳子嘉接到的吹哨者爆料是錯誤的，鄭朝方及其家族大可以站出來釐清事實真相，說「我沒有做這件事情」，把前因後果跟所有的縣民好朋友報告。「但為什麼吹哨者會在這個時候接到黑道的電話，說要找他談一談呢？」這就是鐵錚錚的威脅跟恐嚇。她呼籲為了讓民主政治更好、為了讓新竹縣更加的清廉、重新站回陽光底下，選民要勇敢地站出來，用手中的選票做一個正確的選擇。

國民黨立委羅智強、葉元之、徐巧芯昨晚出席新竹縣湖口「董事長開講」粉絲見面會，和美麗島電子報董事長吳子嘉同台。圖／徐欣瑩競選團隊提供
國民黨立委羅智強、葉元之、徐巧芯昨晚出席新竹縣湖口「董事長開講」粉絲見面會，和美麗島電子報董事長吳子嘉同台。圖／徐欣瑩競選團隊提供

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