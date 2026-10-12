游錫堃酸「認養阿公」是幽默？ 蔣萬安提韓國瑜反問沈伯洋

年底選戰倒數47天，立法院前院長游錫堃昨社群發文酸台北市長蔣萬安「認養阿公」，對此民進黨參選人沈伯洋稱「院長用比較幽默的方式來表達」，蔣萬安今天被問及此事，喊話沈伯洋「沈委員認為這樣的開玩笑是很幽默嗎？」

由於立法院長韓國瑜日前才發表國慶談話，媒體對比前院長游錫堃，問蔣萬安誰比較有高度？蔣萬安說，想談到幽默感，韓院長才是箇中翹楚，「他常是拿自己來開玩笑；但游前院長好像很喜歡開別人的玩笑。」

蔣萬安今天上午主持捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮，對於游錫堃昨天的社群發文，用「認養阿公」拿蔣萬安身世做文章，他今天受訪時說，他想再次強調，韓院長在國慶典禮的談話，確實語重心長而且是肺腑之言，也就是韓點出現在憲政的危機，確實已經侵蝕到台灣民主自由。

蔣說，行政院長透過不附署立法院三讀通過的法律，也違背了憲法權力分立的原則。所以他相信這是韓院長在國慶典禮上面談話最重要的原因。

媒體追問，有人認為韓院長是要助拳，不要讓蔣萬安孤軍奮戰？蔣萬安說，謝謝韓院長，一直以來不管是跟韓院長、跟立法院都有密切的合作。確實很多需要中央透過立法、修法來協助地方解決問題，所以就是持續密切的合作、並肩作戰。