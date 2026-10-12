高虹安打親子牌 「安打小聯萌」登場 陪揮拍體驗匹克球

欲競選連任的新竹市長高虹安打出親子牌，昨在東區的「新竹有安，活力Chill館」舉辦「安打小聯萌—有安壯壯同樂會」，活動包含匹克球親子體驗、魔術表演、神奇氣球秀及氣墊城堡，高虹安也到場與孩子們揮拍同樂，也到氣墊城堡分送氣球，讓孩子們開心一整天；高虹安也預告下場活動將在10月17日（周六）再次登場。

高虹安昨天上午親自到場體驗匹克球運動，與孩子們拿起球拍、一起揮拍，和現場家庭一同感受匹克球的運動樂趣，鼓勵親子透過共同運動培養健康生活習慣，讓運動不只是體能活動，更成為家人共享時光、創造美好回憶的橋梁。

下午的活動同樣精彩，魔術表演帶來驚喜連連的歡樂時刻，神奇氣球秀以繽紛造型吸引孩子們的目光，氣墊城堡則讓小朋友盡情遊玩、釋放活力。安安市長也再度親臨現場與親子一同欣賞表演、共享歡樂，現場充滿熱鬧歡笑的氣氛，讓家長與孩子在輕鬆愉快的環境中享受難得的親子時光。

高虹安表示，讓孩子能快樂成長與給予家庭育兒支持，是打造城市友善生養的重要一環。友善育兒不僅是提供育兒資源與照顧支持，更需要從家庭日常出發，創造讓家長安心陪伴孩子、讓孩子自在探索成長的生活環境。

高虹安指出，此次團隊打造「活力Chill館」，就是希望更貼近親子家庭的日常生活，走進社區、與市民面對面互動，讓更多家庭認識過去四年市政團隊在城市建設、親子友善及生活環境等面向所推動的工作與累積的成果。同時場館活動也結合新興運動「匹克球」，透過親子共同體驗，讓市民認識更多元的運動選擇，鼓勵不同年齡層的民眾走出家門、培養運動習慣，為日常生活增添健康與活力。

高虹安競選辦公室表示，團隊打造「活力Chill館」兼具歡樂、健康與家庭交流的活動空間，讓孩子玩得開心、家長安心，也讓親子互動成為生活中最溫暖的日常。「安打小聯萌—有安壯壯同樂會」希望以親子共享、運動體驗及趣味表演為主軸，未來也期盼持續透過多元活動與民眾交流，凝聚對友善育兒與幸福城市的共同期待，讓新竹持續成為更適合孩子成長、家庭安心生活的宜居城市。

欲競選連任的新竹市長高虹安打出親子牌，昨在東區的「新竹有安，活力Chill館」舉辦「安打小聯萌—有安壯壯同樂會」。圖／高虹安競選辦公室提供

高虹安到場與孩子們揮拍同樂。圖／高虹安競選辦公室提供

欲競選連任的新竹市長高虹安打出親子牌，昨在東區的「新竹有安，活力Chill館」舉辦「安打小聯萌—有安壯壯同樂會」。圖／高虹安競選辦公室提供

欲競選連任的新竹市長高虹安打出親子牌，昨在東區的「新竹有安，活力Chill館」舉辦「安打小聯萌—有安壯壯同樂會」。圖／高虹安競選辦公室提供