昔稱類殖民體制需制憲...蔣萬安問沈伯洋：要選市長不敢提了？

年底選戰倒數47天，民進黨北市長參選人沈伯洋2014年時曾稱中華民國是「類殖民體制」，需要「制憲」來解決。沈伯洋昨嗆台北市長蔣萬安，稱蔣歷史沒有很差，去翻一下文獻不難。蔣今再回擊，沈過去說要用制憲來抵抗「類殖民」，為什麼現在不用了？難道是因民進黨執政所以不用？還是因沈今天要選市長，所以不敢提了？

蔣萬安今天上午出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮，對於沈伯洋前天雙十節祝中華民國生日快樂，但過去卻曾說中華民國是類殖民體制？蔣萬安說，大家可以去看當時沈的原文，沈委員是在2014年提出是類殖民的概念，當時他指的就是中華民國的憲政體制，也因此他後來提出制憲的主張。

蔣說，所以他的疑問，其實是很多市民的疑問：也就是2014年我們已經經過民主化30年，也經過兩次的政黨輪替，甚至西方政治學者稱台灣是民主鞏固的國家，現在的政治體制跟當時沒有不一樣。

蔣也三問沈伯洋，所以沈委員當時認為所謂的類殖民這樣的一個概念，是誰殖民誰？難道是台灣被中華民國殖民嗎？同樣的，沈說要用制憲來抵抗類殖民，那為什麼現在不用了？難道是因為民進黨執政所以不用嗎？還是因為沈今天要選市長所以不敢提了呢？