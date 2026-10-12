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鄭朝方發表競選影片「我們一起！」 蕭美琴明天竹東站台

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鄭朝方指出，明天上午十點，將在竹東客家戲曲公園中興河道廣場，邀請所有竹東鎮民來當朝方的主委，共同為新竹縣帶來改變。圖／競選團隊提供
鄭朝方指出，明天上午十點，將在竹東客家戲曲公園中興河道廣場，邀請所有竹東鎮民來當朝方的主委，共同為新竹縣帶來改變。圖／競選團隊提供

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天發布最新競選影片「我們一起！」。以「竹北經驗、竹縣實現」為主軸，把鄉親的期待，化為一項項看得見、做得到的具體政見，邀請全縣鄉親共同前進，讓改變走進13鄉鎮市，實現下一個更好的新竹縣。

2026九合一選舉

團隊指出，影片串聯竹北近年具體政績以及未來擴大到新竹縣的治理政見，包括全縣水文環境升級、地下道改造、特色球場、親子館興建、圖書館與傳統市場升級等，展現建設如何精準回應到民眾需求，透過竹北政績作為樣板，連結各地鄉親對美好生活的期待。

鄭朝方在影片中以自信且堅定的語氣表示：「這些，竹北都做到了！」他強調，竹北累積的治理經驗，為全縣未來提供了清晰的可行路徑。將依據各鄉鎮的地景、文化與生活習慣進行細緻規劃，讓治理成果轉化為符合在地需求的建設，使每個家鄉都能開展屬於自己的精彩。

鄭朝方強調，「我們一起！」不僅是一句口號，更是對新竹縣全體縣民主委的誠摯邀請。從湖口、新埔成立大會上看到跨世代的支持與期盼，證明了這股改變的力量將持續匯聚，而明天上午十點，將在竹東客家戲曲公園中興河道廣場，邀請所有竹東鎮民來當朝方的主委，共同為新竹縣帶來改變。

蕭美琴 鄭朝方 朝方 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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