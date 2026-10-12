洋流效應衝擊蔣萬安選情？盧秀燕：內部民調穩定、緊張是好事

民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」，可能衝擊現任市長蔣萬安連任之路。台中市長盧秀燕今天表示，蔣過去4年做得非常好，從內部民調來看，他近期提出松機遷建受到市民好評，領先很穩定，有點緊張感也是好事，能夠讓大家更積極一點。

盧秀燕今天赴議會備詢，會前被問及對台北市選情的看法，表示台北市是首都，有好市長非常重要，立法院長韓國瑜昨天已經發聲了，她也不例外，過幾天台中市議會結束，能安排到全台包含北市輔選；盧強調，蔣過去4年做得很好，選舉看起來緊張、熱鬧，其實4年前台北市「三腳督」的選戰更緊張。

盧秀燕指出，從內部民調來看，蔣萬安有一定幅度的領先，他爭取輝達留在台北大大加分，最近提出遷建松山機場，從另一份民調來看，台北市民對這樣的政見反應很好；緊張也是好事，選舉剩40幾天，怎麼讓大家更積極、不要掉以輕心，是很重要的事情。

盧秀燕補充，台中以前也有水湳機場，坐落在市區中間，妨礙城市發展，多年前台中就把水湳機場遷建到清泉崗，因此這幾年水湳大力發展成為水湳經貿園區，興建了台中會展中心、綠美圖等等，未來還會有台中超巨蛋；議會結束後，她會和蔣萬安多多交流機場遷建議題。

盧秀燕提到對「洋流」的看法，選舉會有各種活動、動員，她都尊重，不過隨著投票日愈來愈接近，各方動員愈來愈多；有人提到洋流和去年大罷免很類似，形容成「大罷免2.0」，她也還在觀察。