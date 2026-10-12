快訊

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警桃園順利逮人

俄國與北韓跨國公路橋開通！俄朝利益輸送無上限？

劉尚謙送別藍琪不捨！珍藏47年前合照：這輩子的榮幸

聽新聞
0:00 / 0:00

洋流效應衝擊蔣萬安選情？盧秀燕：內部民調穩定、緊張是好事

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，從內部民調來看，台北市長蔣萬安領先穩定，選情有點緊張感是好事，會讓大家更積極。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，從內部民調來看，台北市長蔣萬安領先穩定，選情有點緊張感是好事，會讓大家更積極。記者陳敬丰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」，可能衝擊現任市長蔣萬安連任之路。台中市長盧秀燕今天表示，蔣過去4年做得非常好，從內部民調來看，他近期提出松機遷建受到市民好評，領先很穩定，有點緊張感也是好事，能夠讓大家更積極一點。

2026九合一選舉

盧秀燕今天赴議會備詢，會前被問及對台北市選情的看法，表示台北市是首都，有好市長非常重要，立法院長韓國瑜昨天已經發聲了，她也不例外，過幾天台中市議會結束，能安排到全台包含北市輔選；盧強調，蔣過去4年做得很好，選舉看起來緊張、熱鬧，其實4年前台北市「三腳督」的選戰更緊張。

盧秀燕指出，從內部民調來看，蔣萬安有一定幅度的領先，他爭取輝達留在台北大大加分，最近提出遷建松山機場，從另一份民調來看，台北市民對這樣的政見反應很好；緊張也是好事，選舉剩40幾天，怎麼讓大家更積極、不要掉以輕心，是很重要的事情。

盧秀燕補充，台中以前也有水湳機場，坐落在市區中間，妨礙城市發展，多年前台中就把水湳機場遷建到清泉崗，因此這幾年水湳大力發展成為水湳經貿園區，興建了台中會展中心、綠美圖等等，未來還會有台中超巨蛋；議會結束後，她會和蔣萬安多多交流機場遷建議題。

盧秀燕提到對「洋流」的看法，選舉會有各種活動、動員，她都尊重，不過隨著投票日愈來愈接近，各方動員愈來愈多；有人提到洋流和去年大罷免很類似，形容成「大罷免2.0」，她也還在觀察。

蔣萬安 盧秀燕 緊張 2026九合一選舉 台北市選舉 民調 沈伯洋 韓國瑜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】韓國瑜再發穿雲箭 不讓蔣萬安孤軍奮戰

藍輔選白 盧秀燕首次跨黨接競總榮譽主委

沈伯洋昔稱「類殖民體制」今祝國慶 蔣萬安：轉變很好 但應說清楚立場

觀察站／萬安警報 韓示範拉弓引箭

相關新聞

松機遷建張景森再發聲：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

台北市長蔣萬安尋求連任，拋出松山機場遷建議題。行政院前政務委員張景森今天表示，松機遷建並不是蔣萬安發明的政策。恰恰相反，這是民進黨在台北市地方選舉中，主張了30多年的政策。如果民進黨連自己過去長期主張的政策，都可以因為選舉而改變立場，選民會怎麼看？

台中市長最新民調差距1.9個百分點 盧秀燕：有些人把民調當策略在打

台中市信賴台灣之友會今天發布台中市長選情民調，國民黨市長參選人江啟臣支持度34.3%，民進黨參選人何欣純支持度32.4%，差距1.9個百分點。江、何都表示尊重民調，會繼續努力。台中市長盧秀燕語帶玄機說，有些人把民調當策略在打。

民調滿天飛...黃士修酸信民「調數字」 川辦：堅持正向選舉

選情白熱化，各家民調資訊滿天飛，散布民調背後藏在很深的謀略，選舉會有西瓜效應，誰看好度高、氣勢好，有機會拉到一部分搖擺選民。核能流言終結者創辦人黃士修發文暗酸，新北要跟得上「洋流」，信民「調」數字到兩位數都不為過，最少也要反超5%，才能證明洋流外溢。

【重磅快評】賴清德背書國政 張善政烹小鮮更沒問題

2026選情冷熱兩樣情，除了雙北，多數縣市冷清。曾被總統賴清德讚為國政之材的桃園市長張善政穩穩出招，昨天「曝光」台積電四年前進不了龍科三期的內幕，原來是綠營提早掀鍋；道德經有云「 治大國，若烹小鮮」，張善政作了具體示範，對手抨擊張不支持台積電進駐，恐怕連同溫層都聽不進去。

北市選戰辯論早做好準備 沈伯洋只擔心「臉看起來很亮」

台北市長電視辯論會將由TVBS與三立電視聯合舉辦，今兩陣營將針對相關程序及細節交換意見。民進黨台北市長參選人沈伯洋今中午與北市76人年輕里長聯誼會座談前受訪說，市政議題平常都做好準備，反而要注意最近敷面膜，攝影棚很亮，臉看起來很亮怎麼辦。

基隆廢床墊燒出疑雲...童子瑋遺憾「影射」 謝國樑：水落石出最重要

基隆市天外天廢床墊堆置場大火燒出疑雲，市長謝國樑今點名「童」姓業者，並稱若是縱火，財務不是理由，真相待查。競選對手童子瑋陣營回應，很遺憾謝為了選舉，市政重大議題以特定姓氏影射。市府則說，對市民而言，這件事情能水落石出最重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。