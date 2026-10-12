挺李彥秀引用原文有憑有據 國民黨批：沈伯洋才是始作俑者

國民黨立委李彥秀因反毒活動發言遭社工團體抗議。國民黨文傳會主委陳以信今反批，整場爭議的始作俑者就是民進黨台北市長參選人沈伯洋，文章是沈伯洋寫的，政策是沈伯洋提的，社工機制也是沈伯洋要導入的，沈伯洋才應該站出來說清楚，憑什麼讓別人替他的論述承擔爭議？

陳以信指出，沈伯洋2014年9月1日以筆名「撲馬」，在想想論壇發表〈柯震東震出我國毒品政策的爛瘡〉一文，文中寫道「如果B政策的除罪化對某些人過於偏激，那麼台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助吧？」文章結論並寫「首先，把毒品和藥品劃上等號吧！」

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陳以信強調，外界質疑沈伯洋主張讓毒品進入社區、在社區中心發放毒品，依據正是這段原文。而沈伯洋事後改以「美沙冬等減害方案」解釋，但2014年原文全文沒有出現「美沙冬」三個字，寫的是「提供吸毒者毒品」。

前立委、台灣減傷協會創會理事長陳宜民也指出，台灣早在2006年即推動清潔針具等減害計畫，以美沙冬回應原文「有點硬拗」。美沙冬是第二級管制藥品，須經醫師處方、在指定醫療機構當場服用；正如國民黨「公衛減害與毒品開放不能混淆」記者會所強調，醫療體系內嚴格管制的減害治療，與「在社區中心提供吸毒者毒品」是兩回事。

陳以信重申，國民黨的立場清楚，毒品零容忍，反對毒品除罪化與大麻合法化，反毒的紅線絕對不能模糊、絕對不能退讓。黨主席鄭麗文日前偕雙北女性立委、議員舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」集會，要讓毒品退出校園、退出社區。

國民黨再次請沈伯洋正面回答三個問題，現在是否仍主張在社區中心提供吸毒者毒品？現在是否仍主張毒品除罪化？現在是否仍主張大麻合法化？