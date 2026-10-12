快訊

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警桃園順利逮人

俄國與北韓跨國公路橋開通！俄朝利益輸送無上限？

劉尚謙送別藍琪不捨！珍藏47年前合照：這輩子的榮幸

聽新聞
0:00 / 0:00

挺李彥秀引用原文有憑有據 國民黨批：沈伯洋才是始作俑者

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

國民黨立委李彥秀反毒活動發言遭社工團體抗議。國民黨文傳會主委陳以信今反批，整場爭議的始作俑者就是民進黨台北市長參選人沈伯洋，文章是沈伯洋寫的，政策是沈伯洋提的，社工機制也是沈伯洋要導入的，沈伯洋才應該站出來說清楚，憑什麼讓別人替他的論述承擔爭議？

2026九合一選舉

陳以信指出，沈伯洋2014年9月1日以筆名「撲馬」，在想想論壇發表〈柯震東震出我國毒品政策的爛瘡〉一文，文中寫道「如果B政策的除罪化對某些人過於偏激，那麼台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助吧？」文章結論並寫「首先，把毒品和藥品劃上等號吧！」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳以信強調，外界質疑沈伯洋主張讓毒品進入社區、在社區中心發放毒品，依據正是這段原文。而沈伯洋事後改以「美沙冬等減害方案」解釋，但2014年原文全文沒有出現「美沙冬」三個字，寫的是「提供吸毒者毒品」。

前立委、台灣減傷協會創會理事長陳宜民也指出，台灣早在2006年即推動清潔針具等減害計畫，以美沙冬回應原文「有點硬拗」。美沙冬是第二級管制藥品，須經醫師處方、在指定醫療機構當場服用；正如國民黨「公衛減害與毒品開放不能混淆」記者會所強調，醫療體系內嚴格管制的減害治療，與「在社區中心提供吸毒者毒品」是兩回事。

陳以信重申，國民黨的立場清楚，毒品零容忍，反對毒品除罪化與大麻合法化，反毒的紅線絕對不能模糊、絕對不能退讓。黨主席鄭麗文日前偕雙北女性立委、議員舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」集會，要讓毒品退出校園、退出社區。

國民黨再次請沈伯洋正面回答三個問題，現在是否仍主張在社區中心提供吸毒者毒品？現在是否仍主張毒品除罪化？現在是否仍主張大麻合法化？

2026九合一選舉 台北市選舉 李彥秀 沈伯洋 國民黨 毒品 社工 反毒 陳以信

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋2014年與2026年主張大不同 國民黨：沈伯洋認得自己嗎？

指沈伯洋推崇毒品除罪化 黃士修：別拿美沙冬療法偷換概念

毒品防制點燃北市選戰 民進黨團：沈伯洋政策與過去文章不同

影／徐巧芯再問沈伯洋 毒品注射中心要在哪裡設置

相關新聞

松機遷建張景森再發聲：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

台北市長蔣萬安尋求連任，拋出松山機場遷建議題。行政院前政務委員張景森今天表示，松機遷建並不是蔣萬安發明的政策。恰恰相反，這是民進黨在台北市地方選舉中，主張了30多年的政策。如果民進黨連自己過去長期主張的政策，都可以因為選舉而改變立場，選民會怎麼看？

台中市長最新民調差距1.9個百分點 盧秀燕：有些人把民調當策略在打

台中市信賴台灣之友會今天發布台中市長選情民調，國民黨市長參選人江啟臣支持度34.3%，民進黨參選人何欣純支持度32.4%，差距1.9個百分點。江、何都表示尊重民調，會繼續努力。台中市長盧秀燕語帶玄機說，有些人把民調當策略在打。

民調滿天飛...黃士修酸信民「調數字」 川辦：堅持正向選舉

選情白熱化，各家民調資訊滿天飛，散布民調背後藏在很深的謀略，選舉會有西瓜效應，誰看好度高、氣勢好，有機會拉到一部分搖擺選民。核能流言終結者創辦人黃士修發文暗酸，新北要跟得上「洋流」，信民「調」數字到兩位數都不為過，最少也要反超5%，才能證明洋流外溢。

【重磅快評】賴清德背書國政 張善政烹小鮮更沒問題

2026選情冷熱兩樣情，除了雙北，多數縣市冷清。曾被總統賴清德讚為國政之材的桃園市長張善政穩穩出招，昨天「曝光」台積電四年前進不了龍科三期的內幕，原來是綠營提早掀鍋；道德經有云「 治大國，若烹小鮮」，張善政作了具體示範，對手抨擊張不支持台積電進駐，恐怕連同溫層都聽不進去。

北市選戰辯論早做好準備 沈伯洋只擔心「臉看起來很亮」

台北市長電視辯論會將由TVBS與三立電視聯合舉辦，今兩陣營將針對相關程序及細節交換意見。民進黨台北市長參選人沈伯洋今中午與北市76人年輕里長聯誼會座談前受訪說，市政議題平常都做好準備，反而要注意最近敷面膜，攝影棚很亮，臉看起來很亮怎麼辦。

基隆廢床墊燒出疑雲...童子瑋遺憾「影射」 謝國樑：水落石出最重要

基隆市天外天廢床墊堆置場大火燒出疑雲，市長謝國樑今點名「童」姓業者，並稱若是縱火，財務不是理由，真相待查。競選對手童子瑋陣營回應，很遺憾謝為了選舉，市政重大議題以特定姓氏影射。市府則說，對市民而言，這件事情能水落石出最重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。