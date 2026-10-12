「大洋流計畫」首次車掃狀況多 沈伯洋曝檢討會開到深夜

民進黨北市長參選人沈伯洋昨晚展開首場的「台北大洋流」計畫，地點選在中山大同區，最後回到大龍峒保安宮，現場「洋流」支持者將宮廟周邊塞爆，場面熱絡，沈今上廣播專訪也直呼感動。不過昨晚掃街也衍生不少亂象，包含交通堵塞、支持者丟鞭炮波及警員等。沈也表示，接下來還有5區要掃，會加強宣導並把預防方案精進。

沈伯洋表示，當時5月宣布要參選第一場活動就選在大龍峒保安宮，當時現場僅約200人，進去拜拜時有一位大哥高喊「加油」讓他覺得自己要努力選下去，昨天再次回到保安宮，同樣的場景、加油，已經是一群人為他群喊，讓他很感謝當初那位大哥。

沈伯洋昨天掃街、車掃也遇到很多人從巷弄、店家衝出來給他支持，讓他覺得多了很多力量，雖然聲音都喊到沙啞了，精神卻越來越好，讓他要越來越努力。不過首次車掃也發現許多問題，沈伯洋也在節目中說，活動一結束團隊即舉行檢討會，一路開到11點半才去用餐，他直到凌晨才到家。

沈伯洋說，在路線的規畫還有交通管制的配合上雖然都有做，但一定還有很多要精進的地方，從昨天晚上就開始討論到半夜，大家已經有點累今天仍會繼續討論，周二先把一些方案想出來，包含鞭炮可能有一定危險會加強宣導。

昨天有民眾在車掃對他比中指，對此沈伯洋說，民主社會一定都還是會有人不喜歡他，可能比中指，心情上有一個發洩，覺得都蠻好的。