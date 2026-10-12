信賴之友會民調 何欣純、江啟臣僅差1.9個百分點

台中市信賴台灣之友會今舉行記者會公布最新台中市長選情民調，民進黨何欣純支持度32.4%、國民黨江啟臣34.3%，雙方僅差1.9個百分點，在抽樣誤差內呈現五五波平手態勢。

交叉分析指出，在市長盧秀燕曾任立委的本命區北屯與北區，何欣純分別以40.5%、37.9%逆轉領先江啟臣；20至39歲青年族群支持度也具大幅優勢。出席學者范世平與市議員林德宇分析，何欣純從5月落後16個百分點一路追平，顯示長年扎根獲得跨黨派肯定，「盧秀燕牌」接班正面臨嚴重考驗。該民調由台中市信賴台灣之友會委託循證民調執行，於10月5日至6日電訪20歲以上台中市民，有效樣本1,071份，在95%信心水準下抽樣誤差為正負2.99個百分點。