快訊

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警桃園順利逮人

俄國與北韓跨國公路橋開通！俄朝利益輸送無上限？

劉尚謙送別藍琪不捨！珍藏47年前合照：這輩子的榮幸

聽新聞
0:00 / 0:00

信賴之友會民調 何欣純、江啟臣僅差1.9個百分點

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
台中市信賴台灣之友會於台北舉行最新民調發布會，台中市議員林德宇（左）、師大政研所教授范世平（中）與國策研究院副院長郭育仁（右）說明台中市長選情最新趨勢。記者張文玠／攝影
台中市信賴台灣之友會於台北舉行最新民調發布會，台中市議員林德宇（左）、師大政研所教授范世平（中）與國策研究院副院長郭育仁（右）說明台中市長選情最新趨勢。記者張文玠／攝影

台中市信賴台灣之友會今舉行記者會公布最新台中市長選情民調，民進黨何欣純支持度32.4%、國民黨江啟臣34.3%，雙方僅差1.9個百分點，在抽樣誤差內呈現五五波平手態勢。 

2026九合一選舉

交叉分析指出，在市長盧秀燕曾任立委的本命區北屯與北區，何欣純分別以40.5%、37.9%逆轉領先江啟臣；20至39歲青年族群支持度也具大幅優勢。出席學者范世平與市議員林德宇分析，何欣純從5月落後16個百分點一路追平，顯示長年扎根獲得跨黨派肯定，「盧秀燕牌」接班正面臨嚴重考驗。該民調由台中市信賴台灣之友會委託循證民調執行，於10月5日至6日電訪20歲以上台中市民，有效樣本1,071份，在95%信心水準下抽樣誤差為正負2.99個百分點。

江啟臣 何欣純 民調 2026九合一選舉 台中市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍輔選白 盧秀燕首次跨黨接競總榮譽主委

低估川普重演？民主黨民調領先 恐是海市蜃樓

支持率僅剩15% 馬克宏民調創上任新低

【重磅快評】韓國瑜再發穿雲箭 不讓蔣萬安孤軍奮戰

相關新聞

松機遷建張景森再發聲：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

台北市長蔣萬安尋求連任，拋出松山機場遷建議題。行政院前政務委員張景森今天表示，松機遷建並不是蔣萬安發明的政策。恰恰相反，這是民進黨在台北市地方選舉中，主張了30多年的政策。如果民進黨連自己過去長期主張的政策，都可以因為選舉而改變立場，選民會怎麼看？

台中市長最新民調差距1.9個百分點 盧秀燕：有些人把民調當策略在打

台中市信賴台灣之友會今天發布台中市長選情民調，國民黨市長參選人江啟臣支持度34.3%，民進黨參選人何欣純支持度32.4%，差距1.9個百分點。江、何都表示尊重民調，會繼續努力。台中市長盧秀燕語帶玄機說，有些人把民調當策略在打。

民調滿天飛...黃士修酸信民「調數字」 川辦：堅持正向選舉

選情白熱化，各家民調資訊滿天飛，散布民調背後藏在很深的謀略，選舉會有西瓜效應，誰看好度高、氣勢好，有機會拉到一部分搖擺選民。核能流言終結者創辦人黃士修發文暗酸，新北要跟得上「洋流」，信民「調」數字到兩位數都不為過，最少也要反超5%，才能證明洋流外溢。

【重磅快評】賴清德背書國政 張善政烹小鮮更沒問題

2026選情冷熱兩樣情，除了雙北，多數縣市冷清。曾被總統賴清德讚為國政之材的桃園市長張善政穩穩出招，昨天「曝光」台積電四年前進不了龍科三期的內幕，原來是綠營提早掀鍋；道德經有云「 治大國，若烹小鮮」，張善政作了具體示範，對手抨擊張不支持台積電進駐，恐怕連同溫層都聽不進去。

北市選戰辯論早做好準備 沈伯洋只擔心「臉看起來很亮」

台北市長電視辯論會將由TVBS與三立電視聯合舉辦，今兩陣營將針對相關程序及細節交換意見。民進黨台北市長參選人沈伯洋今中午與北市76人年輕里長聯誼會座談前受訪說，市政議題平常都做好準備，反而要注意最近敷面膜，攝影棚很亮，臉看起來很亮怎麼辦。

基隆廢床墊燒出疑雲...童子瑋遺憾「影射」 謝國樑：水落石出最重要

基隆市天外天廢床墊堆置場大火燒出疑雲，市長謝國樑今點名「童」姓業者，並稱若是縱火，財務不是理由，真相待查。競選對手童子瑋陣營回應，很遺憾謝為了選舉，市政重大議題以特定姓氏影射。市府則說，對市民而言，這件事情能水落石出最重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。