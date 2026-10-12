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沈伯洋2014年與2026年主張大不同 國民黨：沈伯洋認得自己嗎？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

民進黨台北市長候選人沈伯洋過去把中華民國稱為「類殖民體制」，主張制憲徹底改寫中華民國，如今卻高喊中華民國生日快樂。國民黨文傳會主委陳以信今批評，從國家認同、毒品政策到廢死立場，沈伯洋前後說法屢屢重大髮夾彎，為選舉騙票，前言不對後語，立場從激進轉保守，早已面目全非，連自己都認不出自己。

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陳以信指出，沈伯洋2014年曾公開寫下「台灣需要的是制憲，然後把中華民國這個類殖民體制徹底改寫」，甚至談到「台北獨立公投」。這些不是普通的政策評論，而是對國家憲政體制的根本否定。他質疑，沈伯洋現在還認為中華民國是「類殖民體制」嗎？還主張制憲徹底改寫中華民國嗎？既然沈伯洋要求與蔣萬安辯論，就應該先就最重要國家立場公開說明。

陳以信表示，沈伯洋在毒品與死刑議題上的說法，同樣應該嚴格檢驗。過去曾主張「毒品與藥品劃上等號」，大倡毒品除罪化及社區提供毒品的減害政策，也曾寫下「大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決的」，如今卻強調不支持毒品除罪化與大麻合法化。過去自稱「比較吃廢死這一套」，現在則表示現階段不能沒有死刑。論述說轉彎就轉彎，根本是把人民當笨蛋。

陳以信引用美國前總統柯林頓的故事指出，據前政治顧問莫里斯回憶，柯林頓曾因執政後立場變得過於自由派，感嘆「我已經變得如此自由派，連自己都認不出自己了！」沈伯洋卻恰好相反，如今的說法比過去保守太多，2014年的沈伯洋，應該與2026年的沈伯洋先辯論，讓國人看看，哪個才是真的沈伯洋。

沈伯洋 國民黨 髮夾彎 2026九合一選舉 台北市選舉 中華民國 廢死

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