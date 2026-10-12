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綠能你不能？國民黨雙北議員參選人 質疑法務部查賄標準藍綠有別

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人何元楷今舉行記者會，質疑民進黨今年選舉試圖破壞行之有年的賄選紅線，對藍營造成寒蟬效應，但對綠營卻是徹底放縱。圖／國民黨提供
國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人何元楷今舉行記者會，質疑民進黨今年選舉試圖破壞行之有年的賄選紅線，對藍營造成寒蟬效應，但對綠營卻是徹底放縱。圖／國民黨提供

針對法務部查賄選標準爭議，國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人何元楷今舉行記者會，質疑民進黨今年選舉試圖破壞行之有年的賄選紅線，對藍營造成寒蟬效應，但對綠營卻是徹底放縱；是否構成賄選不該是民進黨說了算，呼籲法務部標準要一致。

2026九合一選舉

國民黨指出，民進黨花蓮縣某市民代表參選人社群媒體上影片，疑似在類似客廳會的競選活動上，準備大批營養三明治與手搖杯飲料提供與會者享用，還有與會者直接拿起飲料及點心。賴苡任說明，這些餐食按照市價合理懷疑都超過30元門檻，現場有候選人也喊「凍蒜」，明顯是選舉造勢場合。

賴苡任質疑，法務部長鄭銘謙說30元只是查賄的門檻，非達到就一定是賄選，引發輿論譁然，大家都在問什麼才是賄選的標準？大家過去希望法務部毋枉毋縱，但現在法務部是徹底放縱，到底何種標準才構成賄選？難道是有沒有民進黨黨證？

何元楷表示，手搖飲再加上超營養三明治，一般認定一定超過30元，請問法務部辦不辦？今年選舉賄選的界定標準特別奇特，似乎是辦藍不辦綠，只有綠營可以，其他陣營都不行。藍營候選人辦個活動，請吃簡單的豆花都被抓，被認定成賄選，搞得現在風聲鶴唳。

他表示，過去民代在中秋活動慣例都會送摸彩禮給社區摸彩，今年由於賄選標準奇特，大家都不敢送彩禮，法務部標準非常模糊，讓大家無所適從，法務部應該對外說清楚。

何元楷出示照片表示，新北市議員黃永昌日前因送關廟麵被認定賄選，民進黨新北議員廖宜琨跟高乃芸同樣發送麵條，為何只抓藍不抓綠？法務部標準在哪裡？如果國民黨候選人送豆花、關廟麵被辦，也應辦送營養三明治、麵條的民進黨參選人。

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