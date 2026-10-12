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北市長電視辯論細節今敲定 沈伯洋稱沒有底線...蔣萬安也說話了
年底選戰倒數47天，台北市長電視辯論會，TVBS與三立電視達成協議將聯合舉辦台北市長電視辯論會，今兩陣營將針對相關程序及細節交換意見。對於民進黨參選人沈伯洋稱辯論沒有底線，台北市長蔣萬安今表示，希望能夠將相關的細節確定，就可以往前推進。
今天兩陣營將協調電視辯論相關細節時間，對此，蔣萬安今天上午出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮受訪時說，台北市其實每一次選舉，經歷過這麼多次辯論，而且都有相關前例可循，所以相關辯論會，就是依照過去慣例，由電視台主辦方邀請各陣營一起來協調，也希望能夠將相關的細節確定，就可以往前推進。
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