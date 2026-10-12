北市長電視辯論細節今敲定 沈伯洋稱沒有底線...蔣萬安也說話了

台北市長選戰白熱化，民眾黨主席黃國昌今天表示，目前國民黨沒有統合出最好的戰力，民眾黨能做的事情一定會盡量幫忙，自己已經允諾台北市長蔣萬安，對方將在本周登參加他的直播節目，「我不會幫人家出主意，有什麼能做的就跟我們講。」

2026-10-12 10:25