北市長選戰藍白合 黃國昌：能幫一定幫！本周與蔣萬安合體直播

台北市長選戰白熱化，民眾黨主席黃國昌今天表示，目前國民黨沒有統合出最好的戰力，民眾黨能做的事情一定會盡量幫忙，自己已經允諾台北市長蔣萬安，對方將在本周登參加他的直播節目，「我不會幫人家出主意，有什麼能做的就跟我們講。」

黃國昌上午接受中廣「千秋萬事」專訪，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起流量，他說這就是為了選舉，重新做出的政治包裝，沈伯洋過去在立法院如何問政，大家只要回去看直播畫面就好，「那時候我在立法院，什麼事情都沒有做，就可以衝到前面大呼小叫或謾罵。」

黃國昌說，自己沒有花太多時間在這件事情，因為就是非常巨大的選舉機器產業鏈開始攪動，「我之前也看過，所以真的沒有太關注這件事情。」

此外，黃國昌先前邀請台中市長盧秀燕參加直播節目，當場被觀眾問及是否有意參選2028年總統選舉。黃國昌表示，現在講這些事情太早也太遠，因為他現在作為民眾黨主席，當然最關心2026年地方選舉，再者牽涉整個在野陣營，「有很多地方不是我們的人參戰，既然答應要跟國民黨合作，能夠做到的部分，我就一定會做到。」

不過，黃國昌認為，目前國民黨沒有統合出最好的戰力，「有的時候不在那個位置，我講話會猶豫一下、不要講過線，但是能做的事情，我一定盡量幫忙」，經過台北市研考會主委殷瑋的轉達，自己得知蔣萬安也想參加直播節目，他馬上答覆對方沒有問題，時間安排在這個星期四。

「只要是能做的事情，我們都會盡量幫忙」，黃國昌表示，由於民眾黨不是主帥，所以不會主動給予建議，選舉還是要尊重主帥及其團隊的判斷，自己不是那種太重視外在形式的人，「需要幫什麼忙，就直接告訴我。」

主持人王淺秋詢問，面對蔣萬安被攻擊，民眾黨是否會幫忙，黃國昌聽聞後重申，「我不會幫人家出主意的人，有什麼我們能做的，就直接來跟我們講」。至於是否願意親自站台力挺，黃國昌則說，到目前為止沒有接到邀請，「不過沒有關係，我們一定會盡全力幫忙。」