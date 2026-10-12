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張啓楷喊話王美惠：邀沈伯洋來嘉義、願與他直球對決

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
藍白共推嘉義市長參選人張啓楷由柯文哲陪同車掃拜票。聯合報系資料照
藍白共推嘉義市長參選人張啓楷由柯文哲陪同車掃拜票。聯合報系資料照

嘉義市長選戰，隨著藍白共推市長參選人張啓楷、民進黨提名市長參選人王美惠競選總部先後成立，雙方選戰攻防從地方建設延伸至政治人物跨區輔選效應。近期台北市長選戰，民進黨參選人沈伯洋掀起「洋流效應」外溢至嘉義市，成為選戰焦點。

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張啓楷接受網路政論節目主持人黃光芹專訪，向王美惠喊話，歡迎邀請沈伯洋到嘉市助選，表示願意與沈伯洋「直球對決」，正面迎戰。沈伯洋選戰聲勢在嘉市引發關注。王美惠競選總部成立前，服務處準備的「洋流飄帶」供支持者索取，結果全數發送完畢，不少支持者熱烈索取，顯示洋流成為選戰熱話題。

針對張啓楷喊話，希望王美惠邀請沈伯洋到嘉市助陣，王美惠競選總部未回應。不過，王美惠參加沈伯洋競選總部成立，2人同框合照，並在臉書寫下共同理念，「生活要順，建設要順，嘉義、台灣都要順起來」，展現彼此理念相近、攜手拚年底勝選態勢。

洋流效應鼓舞綠營士氣。昨晚王美惠競選總部成立大會，賴清德總統、立委莊瑞雄及王義川，特別提到台北市長沈伯洋洋流現象，向在場的群眾高聲詢問，「沈伯洋會贏嗎？」群眾興奮激昂地齊聲回，「一定贏。」顯示洋流效應鼓舞綠營士氣。

事實上，跨區輔選成為藍綠陣營布局。張啓楷上月邀請爭取連任的台北市長蔣萬安到嘉市站台，同框造勢，藍白陣營藉政治明星加持，擴大選戰聲勢。如今張啓楷再將話題拉回沈伯洋，跨區助選成為嘉市長選戰的另類戰場。

談到沈伯洋的「洋流效應」，張啓楷認為，沈伯洋投入選舉造勢，累積聲勢，沈伯洋創辦黑熊學院，在青年族群具知名度與支持基礎，具備將支持力量帶進地方選戰的條件。不過，張啓楷觀察沈伯洋形象轉變說，過去立法院同事，沈伯洋給他印象是攻擊型政治人物，言詞犀利，經常針對政治對手發動攻勢；但這次投入台北市長選舉，外界看到的卻是親民、謙遜的一面。

張啓楷認為，形象反差轉變能否獲選民接受，有待選舉檢驗，尤其前後形象反差較大，更值得觀察，如果沈伯洋來嘉市助選，市民就有機會直接觀察民進黨不同政治人物之間互動，能讓選戰有更多議題可以討論。隨著藍白、綠營陣營跨區輔選與政治明星效應，嘉市長選戰不再只是地方建設與組織較量。「洋流效應」究竟能否轉化為王美惠選票，或成為張啓楷攻防切入點，有待選情發展驗證。

民進黨提名嘉市長參選人王美惠（右）參加台北市長參選人沈伯洋競選總部成立，2人同框合照，並在臉書寫下共同理念，「生活要順，建設要順，嘉義、台灣都要順起來」，展現彼此理念相近、攜手拚年底勝選態勢。圖／截自王美惠臉書
民進黨提名嘉市長參選人王美惠（右）參加台北市長參選人沈伯洋競選總部成立，2人同框合照，並在臉書寫下共同理念，「生活要順，建設要順，嘉義、台灣都要順起來」，展現彼此理念相近、攜手拚年底勝選態勢。圖／截自王美惠臉書

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