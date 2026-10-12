游錫堃酸蔣萬安「認養阿公」 王鴻薇：前立法院長淪側翼打手

立法院前院長游錫堃昨天在社群平台以「認養阿公」嘲諷台北市長蔣萬安。國民黨立委王鴻薇今天表示，游錫堃身為前立法院長，竟以如此低劣的方式拿他人身世開玩笑，水準之低讓國會蒙羞，這也顯示民進黨全黨圍攻蔣萬安，連前立法院長都淪為「側翼打手」。

王鴻薇表示，民進黨選舉操作已進入設定好的最後階段，從上到下都沉浸在類似大罷免投票前的氛圍，全部的人都懷抱著勝利在望的氛圍，漸漸許多「不演了」的行為也開始冒出頭。

王鴻薇指出，韓國瑜在國慶演講時稱「台灣的民主絕對不能被全世界認為是假民主、真獨裁」，並提及大罷免及行政院不副署法律等爭議，無疑深深刺中民進黨獨裁的核心問題，讓民進黨在百口莫辯之下更加發狂。包括民視新聞在社群平台發文，公開用極度羞辱的言論，要韓院長「別再動搖民心」。現在連前院長游錫堃也不甘寂寞，發文攻擊蔣萬安「認養阿公」，讓人不敢相信，前任立法院院長會用這種低劣羞辱式的發文，還顯得相當得意，水準之低讓國會蒙羞。

王鴻薇說，當現任在野黨提名當選的韓院長，憂國憂民討論國家憲政體制恐土崩瓦解，討論政治認同被「大罷免」選舉操作分裂對立，國家離正軌越來越遠時，執政黨提名當選的游院長，卻正在樂此不疲的發文拿別人身世開玩笑做文章抹黑，高下立判。這不只喚醒國人國會在野對執政黨監督制衡的重要性，也看到民進黨全黨打蔣萬安市長一人，連前立法院院長都要出來當側翼打手。