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連日挺松機遷建！張景森：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

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松機遷建張景森再發聲：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
行政院前政務委員張景森。聯合報系資料照片
行政院前政務委員張景森。聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安尋求連任，拋出松山機場遷建議題。行政院前政務委員張景森今天表示，松機遷建並不是蔣萬安發明的政策。恰恰相反，這是民進黨在台北市地方選舉中，主張了30多年的政策。如果民進黨連自己過去長期主張的政策，都可以因為選舉而改變立場，選民會怎麼看？

2026九合一選舉

張景森連日發文力挺松機遷建，他今天再於臉書表示，從陳水扁擔任台北市長開始，就積極推動松山機場遷建。後來李應元、謝長廷、姚文智參選台北市長，以及歷屆不少立法委員參選人，像吳怡農，也都提出過類似政見。這不是哪一個候選人的突發奇想，而是民進黨長期以來對台北市都市發展的一項政策主張。

「問題是，為什麼30多年來都沒有實現？」張景森說，民進黨兩度中央執政，陳水扁當了8年總統，蔡英文也當了8年總統，最後都沒有完成松山機場遷建。他自己參與過其中許多研究與協調，知道當時確實存在不少困難，包括桃園機場的容量、國內外航空運輸整合、離島交通、行政專機、空勤救援，以及軍方堅持保留松山機場的戰備功能。

張景森表示，這些問題不是假的，也不是當時的政府完全沒有努力處理。但是，當年沒有辦法解決的問題，只是條件不成熟，不代表今天仍然沒有辦法解決。

他表示，當年那些反對遷建的理由，有多少仍然成立？有多少可以透過新的技術和設施解決？又需要付出多少成本？這才是今天應該重新研究的問題。偏偏現在只因為蔣萬安提出遷建，民進黨內就出現某種膝反射式的反彈。不是重新檢討這些問題，而是急著尋找反對的理由。

張景森說，至於蔣萬安，他也沒有因為支持遷建，就認為蔣萬安的計畫值得支持。蔣上任這幾年，究竟有沒有認真研究松山機場遷建？有沒有與交通部、國防部協調？現在突然宣布2033年的遷建目標，究竟做了多少準備？這些都可以批評。

張景森說，現在正值台北市長選舉。對民進黨而言，蔣萬安提出一項重大政見，政治上自然會考慮如何回應。如果強力反對松山機場遷建，或許可以藉此批評蔣萬安準備不足、政策草率，甚至影響他的選情。但是，這樣做也有一個無法迴避的問題：難道民進黨現在已經改變政策，不再支持松山機場遷建了嗎？如果政策真的改變了，那麼改變的理由是什麼？

他強調，選舉是一時的，城市發展是幾十年、甚至上百年的事。不能因為眼前的一場選舉，就忘掉自己長年以來的主張。更不能因為要反對政治對手，連自己原來相信是正確的事情，也一起反對了。

張景森表示，他支持的不是蔣萬安的政見，而是他30多年來始終認為應該做的事情。「這個立場，不會因為是誰提出來，就需要改變！我不是那種人！」

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