快訊

蔡琴宣布封麥！親曝正式告別舞台時間：沒有永遠的蔡琴

連日挺松機遷建！張景森：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

打完疫苗為何有人發燒、有人沒事？研究發現關鍵可能藏在腸道

聽新聞
0:00 / 0:00

啟動第二波拜票！黃世杰批綠線通車恐延宕 要張善政向市民道歉

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰（中）今天清晨前往蘆竹區南崁特力屋前路口拜票時，批評市長張善政執政近4年仍將捷運綠線延宕責任推給前朝，應向市民道歉並交代原因。圖／黃世杰競總提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰（中）今天清晨前往蘆竹區南崁特力屋前路口拜票時，批評市長張善政執政近4年仍將捷運綠線延宕責任推給前朝，應向市民道歉並交代原因。圖／黃世杰競總提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰今天清晨前往蘆竹區南崁路口拜票，啟動第二波地毯式拜票行動，他也再度將矛頭指向桃園市長張善政，批評捷運綠線通車期程勢必延後，指張執政近4年，卻仍不斷將責任推給前朝，藉此掩蓋任內沒有作為，要求張善政向市民道歉，並清楚交代捷運綠線延宕原因。

2026九合一選舉

黃世杰昨天參加蘆竹區議員許清順與他的聯合競選總部成立大會，今天上午7時再度前往蘆竹區南崁特力屋前路口，在桃園市議員許清順、議員參選人胡家智團隊，及順興里長陳淑媛、南崁里長邱顯助等人陪同下，向晨運及通勤民眾問候，展開第二輪線下拜票。

黃世杰表示，捷運綠線即將通車，蘆竹未來將成為「捷運城市」，但目前市府規畫的通車期程勢必延後。張善政執政已近4年，面對捷運建設進度問題，卻仍不斷提及前朝，試圖掩蓋自己任內沒有作為，這樣的態度非常不應該，張善政理當向市民道歉，並對外說明捷運綠線延宕的真正原因。

黃世杰提到，選擇在蘆竹啟動第二波拜票行動，是因為南崁一帶有大量新移入人口，同時保有傳統社區，呈現桃園年輕、多元的城市樣貌，與他的競選主軸「心桃園 動起來」相互呼應。

黃世杰說，蘆竹具有機場門戶優勢，未來若當選市長，將與地方議員、里長合作，逐步改善蘆竹交通、公共建設及不同生活圈的需求，讓航空城、捷運與產業發展真正帶動地方進步。

對於近期網友以名字「世杰」的諧音稱他為「四姐」，黃世杰表示，「四姐」唸起來確實與自己的名字相似，如果有趣的小名能讓更多人關注桃園、關心市政，他也很開心。無論大家稱呼他「世杰」或「四姐」，服務桃園的心都一樣。

黃世杰 拜票 張善政 2026九合一選舉 桃園市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

龍科攻防 張善政、黃世杰隔空互槓

選戰視覺拚創意 配色、諧音標語搶選民目光

藍綠白同場！邱臣遠竹北競總成立 陳見賢送花、鄭朝方人馬致意

藍輔選白 盧秀燕首次跨黨接競總榮譽主委

相關新聞

松機遷建張景森再發聲：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

台北市長蔣萬安尋求連任，拋出松山機場遷建議題。行政院前政務委員張景森今天表示，松機遷建並不是蔣萬安發明的政策。恰恰相反，這是民進黨在台北市地方選舉中，主張了30多年的政策。如果民進黨連自己過去長期主張的政策，都可以因為選舉而改變立場，選民會怎麼看？

北市長電視辯論細節今敲定 沈伯洋稱沒有底線...蔣萬安也說話了

年底選戰倒數47天，台北市長電視辯論會，TVBS與三立電視達成協議將聯合舉辦台北市長電視辯論會，今兩陣營將針對相關程序及細節交換意見。對於民進黨參選人沈伯洋稱辯論沒有底線，台北市長蔣萬安今表示，希望能夠將相關的細節確定，就可以往前推進。

北市長選戰藍白合 黃國昌：能幫一定幫！本周與蔣萬安合體直播

台北市長選戰白熱化，民眾黨主席黃國昌今天表示，目前國民黨沒有統合出最好的戰力，民眾黨能做的事情一定會盡量幫忙，自己已經允諾台北市長蔣萬安，對方將在本周登參加他的直播節目，「我不會幫人家出主意，有什麼能做的就跟我們講。」

沈伯洋拋「生生喝鮮乳」弱勢生送到家 游淑慧嘆：膝反射解方

選戰倒數，民進黨北市長參選人沈伯洋認為，因「生生喝鮮奶」弱勢學生兌換率約僅五成，未來可利用既有弱勢造冊、冷鏈及里鄰系統，把鮮奶直接送到家，把領取率提高到九成以上。國民黨北市議員游淑慧說，生生喝鮮奶「喝不喝是重點，硬宅配到家來衝高兌換率？」

大洋流計畫首站回保安宮 沈伯洋曝看到這句哭了

民進黨北市長參選人沈伯洋昨晚展開首場的「台北大洋流」計畫，地點選在中山大同區，最後回到大龍峒保安宮。活動後，他持續在社群分享心情，看到「台北須團結、團結真有力」突然眼眶紅，會持續努力「我愛大家。」

沈伯洋2014年與2026年主張大不同 國民黨：沈伯洋認得自己嗎？

民進黨台北市長候選人沈伯洋過去把中華民國稱為「類殖民體制」，主張制憲徹底改寫中華民國，如今卻高喊中華民國生日快樂。國民黨文傳會主委陳以信今批評，從國家認同、毒品政策到廢死立場，沈伯洋前後說法屢屢重大髮夾彎，為選舉騙票，前言不對後語，立場從激進轉保守，早已面目全非，連自己都認不出自己。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。