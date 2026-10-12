啟動第二波拜票！黃世杰批綠線通車恐延宕 要張善政向市民道歉

民進黨桃園市長參選人黃世杰今天清晨前往蘆竹區南崁路口拜票，啟動第二波地毯式拜票行動，他也再度將矛頭指向桃園市長張善政，批評捷運綠線通車期程勢必延後，指張執政近4年，卻仍不斷將責任推給前朝，藉此掩蓋任內沒有作為，要求張善政向市民道歉，並清楚交代捷運綠線延宕原因。

黃世杰昨天參加蘆竹區議員許清順與他的聯合競選總部成立大會，今天上午7時再度前往蘆竹區南崁特力屋前路口，在桃園市議員許清順、議員參選人胡家智團隊，及順興里長陳淑媛、南崁里長邱顯助等人陪同下，向晨運及通勤民眾問候，展開第二輪線下拜票。

黃世杰表示，捷運綠線即將通車，蘆竹未來將成為「捷運城市」，但目前市府規畫的通車期程勢必延後。張善政執政已近4年，面對捷運建設進度問題，卻仍不斷提及前朝，試圖掩蓋自己任內沒有作為，這樣的態度非常不應該，張善政理當向市民道歉，並對外說明捷運綠線延宕的真正原因。

黃世杰提到，選擇在蘆竹啟動第二波拜票行動，是因為南崁一帶有大量新移入人口，同時保有傳統社區，呈現桃園年輕、多元的城市樣貌，與他的競選主軸「心桃園 動起來」相互呼應。

黃世杰說，蘆竹具有機場門戶優勢，未來若當選市長，將與地方議員、里長合作，逐步改善蘆竹交通、公共建設及不同生活圈的需求，讓航空城、捷運與產業發展真正帶動地方進步。

對於近期網友以名字「世杰」的諧音稱他為「四姐」，黃世杰表示，「四姐」唸起來確實與自己的名字相似，如果有趣的小名能讓更多人關注桃園、關心市政，他也很開心。無論大家稱呼他「世杰」或「四姐」，服務桃園的心都一樣。