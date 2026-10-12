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沈伯洋拋「生生喝鮮乳」弱勢生送到家 游淑慧嘆：膝反射解方

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報資料照

選戰倒數，民進黨北市長參選人沈伯洋認為，因「生生喝鮮奶」弱勢學生兌換率約僅五成，未來可利用既有弱勢造冊、冷鏈及里鄰系統，把鮮奶直接送到家，把領取率提高到九成以上。國民黨北市議員游淑慧說，生生喝鮮奶「喝不喝是重點，硬宅配到家來衝高兌換率？」

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游淑慧說，沈伯洋最近提出，因為「生生喝鮮奶」弱勢學生兌換率大約只有五成，所以未來可以利用既有弱勢造冊、冷鏈及里鄰系統，把鮮奶直接送到家，希望把領取率提高到九成以上。

游表示，謝謝沈委員找出審計部提醒弱勢學生兌換率大約只有五成的問題，為此她也和市府討論過弱勢學生兌換低可能的原因， 知道原因才能想解決方法。但對於沈委員提出把鮮奶直接送到家的做法，她反而覺得只是膝反射的頭痛醫頭解方。

游舉出四點，第一，五成沒有兌換到底是「拿不到」？還是「不想換」？兌換率低是一個現象，不等於因為兌換不方便。現在台北的孩子可以持數位卡證，到7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、全聯、美廉社、樂家康等通路兌換，而且不限定本人，家長、親屬也可以代領；乳糖不耐的孩子也可以改換豆漿。完全沒有兌換困難和門檻

游認為，該先調查的是：已經那麼容易換，為什麼那五成沒有兌換？是附近真的沒有通路？家長沒時間？忘記兌換？還是孩子不喝？如果連原因都還沒弄清楚，就直接把答案設定成「宅配送到家」，其實只是用 硬送來衝兌換率？

第二，宅配的成本和鮮奶的成本比例原則？一瓶鮮奶多少錢？每周冷鏈配送到一戶弱勢家庭，要再花多少錢？物流、分裝、倉儲、人力、行政聯繫、配送失敗重新配送，又是多少錢？弱勢戶並不是集中居住，要先統計不兌換的人，再搭配分散的宅配物流，最後會不會為了送一瓶幾十元的牛奶，付出比牛奶本身更高的行政與物流成本？送這一瓶，到底要花多少納稅人的錢？

第三，白天家裡沒有人，牛奶怎麼送？鮮奶不是文宣品，可以掛在門把上。沒人在家，是放門口？重新配送？送去里辦公處？還是要家長另外約時間領？如果最後還是得讓家長「找時間去拿」，那跟現在到超商兌換相比，到底方便在哪裡？

第四，弱勢名冊怎麼使用，也要說清楚。如果未來要透過里鄰系統配送，就代表配送端必須知道哪些家庭屬於弱勢、家裡有幾個孩子、住在哪裡。這些資料怎麼提供？誰可以看到？如何避免孩子和家庭被標籤化？個資如何保護？

游說，這些都不是一句「結合里鄰系統」就可以帶過。而且「宅配到府」也不等於「送到家就會喝」。她支持照顧弱勢，也覺得該找出弱勢兌換率低的問題，但解決之法不是用「硬送」的方式。

沈伯洋 生生喝鮮乳 弱勢生 2026九合一選舉 台北市選舉

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