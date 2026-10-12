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台北市長選情激戰 醫點名「這群人」為蔣萬安擋下洋流

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大洋流計畫首站回保安宮 沈伯洋曝看到這句哭了

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋昨晚展開首場的「台北大洋流」計畫。圖／民進黨台北市參選人沈伯洋Threads
民進黨北市長參選人沈伯洋昨晚展開首場的「台北大洋流」計畫。圖／民進黨台北市參選人沈伯洋Threads

民進黨北市長參選人沈伯洋昨晚展開首場的「台北大洋流」計畫，地點選在中山大同區，最後回到大龍峒保安宮。活動後，他持續在社群分享心情，看到「台北須團結、團結真有力」突然眼眶紅，會持續努力「我愛大家。」

2026九合一選舉

昨晚「台北大洋流」從迪化污水廠啟程，最後到保安宮，主辦單位指出，車隊當時有2000多輛機車跟掃，沿路更有許多民眾喊聲加油，就連YouTube直播，最高時都有超過6萬多人收看。不過，也因此造成車輛塞車，沈伯洋晚間也有向民眾道歉。

沈伯洋活動後晚間在Threads上發文，「看來今天現場，有超過兩個人！」直呼車掃時看到有人拿手舉牌「台北須團結、團結真有力」突然眼眶紅，幸好後來聽到「領域展開、沈伯洋」讓他馬上笑出來，謝謝船員們陪他回到他宣布參選的第一站保安宮。

他寫到，從不被看好到現在台北的熱情，他要繼續努力「我愛大家。」

民進黨北市長參選人沈伯洋昨晚展開首場的「台北大洋流」計畫。圖／民進黨台北市參選人沈伯洋Threads
民進黨北市長參選人沈伯洋昨晚展開首場的「台北大洋流」計畫。圖／民進黨台北市參選人沈伯洋Threads

沈伯洋 保安宮 2026九合一選舉 台北市選舉

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