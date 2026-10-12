保護公務員敢做事…吳宗憲：我沒有派系包袱 不分黨派用人唯才

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長參選人吳宗憲表示，他沒有派系包袱，未來不分黨派用人唯才，致力培養人才，留下一個最好的治理成果在這裡，只希望以後有一天，有人記得「宜蘭曾經出過一個好縣長，帶著宜蘭脫胎換骨」。圖／翻攝自國民開小會網路節目
宜蘭縣長參選人吳宗憲表示，他沒有派系包袱，未來不分黨派用人唯才，致力培養人才，留下一個最好的治理成果在這裡，只希望以後有一天，有人記得「宜蘭曾經出過一個好縣長，帶著宜蘭脫胎換骨」。圖／翻攝自國民開小會網路節目

針對宜蘭縣長選舉操作空降議題，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲受訪表示，他到宜蘭服務三年半，努力做了哪些事，相信很多人有感受；就民主選舉而言，他歷經藍藍與藍白合兩次初選，縣民選擇支持他，空降還會是個議題嗎？他沒有派系包袱，將來若有機會入主縣府，用人不分黨派，保護公務員敢做事，扮演好民主治理的CEO。

2026九合一選舉

吳宗憲接受TVBS網路節目國民開小會的主持人謝曜州訪問，提到民進黨陣營一再強調本土民主價值，其實吳宗憲的父親早年非常支持清廉、勤政、愛鄉土的黨外或綠營，吳宗憲念書時也曾跑去參加野百合學運。

吳宗憲說，他絕對認同民主聖地，在整個台灣民主化過程中宜蘭佔有重要位置，所以在黨內初選與藍白初選競爭時不攻擊，共同創造宜蘭民主聖地2.0，宜蘭是這次藍藍合與藍白合的全台示範區，具體行動實踐宜蘭民主。

吳宗憲年紀大議長張勝德1歲，兩人生日也只差1天，吳宗憲說，他們經常互動，張議長會帶著他共同出席跑活動，民眾黨陳琬惠也很幫忙，「選舉選賢與能，本來就應該是這個樣子」。

吳宗憲說，對手林國漳原本不想出來參選，賴總統曾說花1年時間才勸林同意參選，直接欽點跳過民主初選機制，不管是賴總統、陳金德或林國漳團隊成員，滿滿就是新潮流的影子。

對手陣營一直強調在地、宜蘭製造，吳宗憲說，他不會否認不是在宜蘭出生，但他現在房子買在宜蘭、女兒也在宜蘭出生、爸媽住宜蘭，他比任何人都更愛宜蘭，這三年多來努力為宜蘭做很多事，就像賴總統講「你沒有辦法選擇在哪裡出生，但你可以選擇在哪裡奮鬥」。

吳宗憲表示，賴總統從政從新北到台南、陳水扁從台南到台北、陳菊從宜蘭到高雄、蕭美琴到花蓮，其實大家都為一個地方奮鬥努力，原本這些都不是問題，但在選舉時民進黨就開始雙標，拿這個出來做攻擊。

吳宗憲說，跨國公司包括台積電或Facebook尋找CEO，不一定是董事長或大股東的小孩，而是找最適合讓公司發展的人；縣政治理也是一樣，他經歷過行政、立法、司法，當過檢察官、新北市府法制局長、當過立委，學歷上3個碩士領域橫跨會計、法律、工程、公共衛生，現在是兩個博士候選人。

吳宗憲把自己當作專業經理人來治理宜蘭，他說，縣政人才都是國家的資源，他若當縣長一定用人唯才，不管你是什麼顏色，若你支持民進黨，我尊重你；若你支持民眾黨，我也尊重你。

吳宗憲強調，自己沒有派系包袱或地方恩怨，未來致力培養人才，更不會拉幫結派，宜蘭人就是他的老闆，來到宜蘭服務的目的是希望留下一個最好的治理成果在這裡，「以後有一天，有人記得宜蘭曾經出過一個好縣長，帶著宜蘭脫胎換骨」。

吳宗憲 公務員 宜蘭 2026九合一選舉

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