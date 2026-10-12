劉建國拚雲林動起來 張嘉郡工商巨頭力挺

雲林縣長選舉熱戰，民進黨參選人劉建國昨與雲林議員參選人郭佩瑄成立聯合競總，以黨籍北市長參選人沈伯洋口號喊出「台北順起來，雲林要動起來」；雲縣工業會輔導理事長林萬宗、工業會理事長陳麒升、商業會理事長呂永寬三大「巨頭」昨為國民黨參選人張嘉郡成立工商後援會。

劉建國陸續在海線和西螺成立聯合競總，昨為議員參選人郭佩瑄站台，綠營雲林競選總督導的前縣長蘇治芬也來授旗給郭佩瑄，全場士氣高昂。

劉建國說，縣府「九加一產業園區」、斗南冷鏈加工專區等都喊了多年卻沒能實現，「發展一直大卡卡，雲林人還要等下去嗎？」他若當選會加速推動；他更以台北「洋流」為比喻，要支持改變的鄉親，為下一代再勇敢一次，化為小水滴再匯聚成流，「台北順起來，雲林要動起來」。

張嘉郡成立工商後援會，後援會長林萬宗，副會長陳麒升、呂永寬，逾百名工商界企業主到場，展現工商業界力挺的氣勢。

張嘉郡表示，雲林水電不缺、土地人才也不缺，雲科大、虎科大每年培育約四千至五千名人才，未來會在縣長張麗善打下的基礎上持續推動九加一產業園區」，持續爭取高科技產業進駐，帶動供應鏈發展；她也說，立法院長韓國瑜看好雲林「後發制人」，她將持續努力朝「農工商科技城」目標邁進，相信雲林絕對可以彎道超車。