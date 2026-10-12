高屏同心看板爭議 賴瑞隆 柯志恩互槓

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄報導
柯志恩團隊針對「高屏同心」看板出現爭議一事，競辦呼籲民進黨要即刻提出相關告訴，不要一再用政治話術操作選舉。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩團隊針對「高屏同心」看板出現爭議一事，競辦呼籲民進黨要即刻提出相關告訴，不要一再用政治話術操作選舉。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」看板出現民進黨議員署名，民進黨對手賴瑞隆受訪回應「造假、不道德」。柯志恩回擊，看板跟團隊毫無關係，看板上署名的議員一天到晚不遺餘力罵她，「名字掛在一起，我是會掉票的」，她完全不能接受。

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該看板上方寫有屏東同鄉會，昨天柯志恩競辦代該同鄉會發表聲明，指看板是由熱心的屏東鄉親人士自發性製作，同鄉會無決議也未出資，與柯志恩團隊無關，鄉親用意是支持屏東的市長及市議員參選人，只是用語編排給部分議員造成無謂困擾，後續請熱心鄉親修正看板內容，盡善後再掛出。

賴瑞隆昨天上午針對看板一事受訪，直言選舉基本原則是相互尊重不造假，柯志恩看板掛民進黨議員名字非常不恰當，不可能有民進黨議員支持柯志恩，同理他的看板也不可能有國民黨議員署名，呼籲柯志恩跟團隊盡快處裡，不要用這樣方式選舉，不僅不尊重議員參選人，也是造假。

昨天下午一時卅分許，「被署名」的高雄市議員李喬如、林智鴻、湯詠瑜、李雨庭、張博洋、市議員參選人黃敬雅、吳昱峰等人前往該看板前強調「我們不挺柯」。

柯志恩昨下午受訪強調，看板不是團隊所豎立，他們是在媒體追問下才知情，署名的幾位民進黨議員，一天到晚罵她不遺餘力，「把我的名字跟他們掛在同一個看板上，我是會掉票的」，看要下架還是怎樣，先請綠營好好處理，不要急著說柯志恩造謠，把事情查清楚，比什麼都重要。

媒體追問柯志恩，是否會採取相關法律行動？柯志恩重申，不是她掛的，也跟團隊完全無關，綠營應該先去問屏東同鄉會是怎樣的緣由，她完全不能接受。

國民黨市長參選人柯志恩的看板出現多名民進黨議員聯名相挺，遭署名的議員昨赴鳳屏二路一處看板下開記者會，要求柯立即下架並說明道歉。圖／民進黨提供
國民黨市長參選人柯志恩的看板出現多名民進黨議員聯名相挺，遭署名的議員昨赴鳳屏二路一處看板下開記者會，要求柯立即下架並說明道歉。圖／民進黨提供

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