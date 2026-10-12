南市陸戰 陳亭妃大咖聚競總 謝龍介母雞帶小雞

聯合報／ 記者謝進盛萬于甄袁志豪／台南報導
民進黨南市長參選人陳亭妃（右）昨成立競選總部，府院黨高層齊聚，賴清德總統（左）站台並授戰旗。記者謝進盛／攝影
民進黨南市長參選人陳亭妃（右）昨成立競選總部，府院黨高層齊聚，賴清德總統（左）站台並授戰旗。記者謝進盛／攝影

台南市長選戰白熱化，民進黨參選人陳亭妃昨成立競選總部，展現黨內團結氣勢，賴清德總統喊話，讓陳亭妃成為全國得票率最高縣市長；國民黨參選人謝龍介昨連為四名議員參選人競總成立站台，他諷這次市長選戰為「貴族與庶民」之爭。

2026九合一選舉

昨賴清德及副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都出席，綠營台南其餘五名區域立委，以及議長邱莉莉、副議長林志展等黨籍議員到齊，現場三千座位在活動未開始已坐滿。曾與陳亭妃在黨內初選競爭的林俊憲更首度為她站台，「破冰」意味濃。

陳亭妃說，拜託所有支持者一起寫歷史，第一個歷史是台南四百年來第一個女市長，第二個是民進黨南市議員席次要單獨過半，第三是台南為賴總統本命區，二○二八台灣更要贏。她說，府院黨這次大軍南下，同時所有黨籍立委、議員全到齊，破除了國民黨挑撥離，有助於克服困難，實現大勝利。

賴清德提出三大目標，包括陳亭妃當選、民進黨在南市議會席次過半、陳亭妃創全國縣市長選舉最高得票率，儘管目前陳亭妃聲勢備受看好，不能缺乏危機意識，一定要團結在一起，「讓我們把陳亭妃送進市府，成為台南四百年來第一位女市長」。

謝龍介昨接連為南市議員參選人的競總成立站台，展現「母雞帶小雞」，同黨包括第九選區市議員林美燕之子葉翰勳、六選區參選人姚正玉、八選區參選人童小芸，另還有無黨籍十選區參選人曾之婕。

謝龍介致詞批評，「紅龜包豆餡，包的都是官商勾結」，台南卅三年未政黨輪替，多起官員涉貪案件凸顯市政治理問題，當選後只做四年，徹查弊案、整頓吏治，也檢討南市府交通開罰情形，並實施敬老卡每月補助一千元、重陽敬老金提高至三千元、○至十八歲每月五千元成長津貼等。

謝龍介更諷刺說，對手民進黨跟貴族站在一起，他們是政黨想要贏，國民黨選擇與庶民站在一起、與民意結合，「我們的重點是翻轉大台南，讓台南市民贏一次」。

針對日前黨內議員質疑黨中央對台南的支持不如高雄，謝龍介直言，黨主席前天才來，廿三日他競總成立時，黨主席也將到場力挺。

國民黨台南市長參選人謝龍介（中）昨為多名議員參選人成立競總站台，進場時民眾踴躍握手表達支持。記者袁志豪／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（中）昨為多名議員參選人成立競總站台，進場時民眾踴躍握手表達支持。記者袁志豪／攝影

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

批綠沉淪太多年！鄭麗文助攻黨籍參選人「讓陽光照進台南」

卓榮泰台南力挺陳亭妃 拿台北3顆藍莓、台南甘露梨開轟財劃法

賴清德：民進黨嘉義縣市長參選人若當選 一加一大於二

【重磅快評】韓國瑜再發穿雲箭 不讓蔣萬安孤軍奮戰

相關新聞

保護公務員敢做事…吳宗憲：我沒有派系包袱 不分黨派用人唯才

針對宜蘭縣長選舉操作空降議題，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲受訪表示，他到宜蘭服務三年半，努力做了哪些事，相信很多人有感受；就民主選舉而言，他歷經藍藍與藍白合兩次初選，縣民選擇支持他，空降還會是個議題嗎？他沒有派系包袱，將來若有機會入主縣府，用人不分黨派，保護公務員敢做事，扮演好民主治理的CEO。

高屏同心看板爭議 賴瑞隆 柯志恩互槓

國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」看板出現民進黨議員署名，民進黨對手賴瑞隆受訪回應「造假、不道德」。柯志恩回擊，看板跟團隊毫無關係，看板上署名的議員一天到晚不遺餘力罵她，「名字掛在一起，我是會掉票的」，她完全不能接受。

劉建國拚雲林動起來 張嘉郡工商巨頭力挺

雲林縣長選舉熱戰，民進黨參選人劉建國昨與雲林議員參選人郭佩瑄成立聯合競總，以黨籍北市長參選人沈伯洋口號喊出「台北順起來，雲林要動起來」；雲縣工業會輔導理事長林萬宗、工業會理事長陳麒升、商業會理事長呂永寬三大「巨頭」昨為國民黨參選人張嘉郡成立工商後援會。

南市陸戰 陳亭妃大咖聚競總 謝龍介母雞帶小雞

台南市長選戰白熱化，民進黨參選人陳亭妃昨成立競選總部，展現黨內團結氣勢，賴清德總統喊話，讓陳亭妃成為全國得票率最高縣市長；國民黨參選人謝龍介昨連為四名議員參選人競總成立站台，他諷這次市長選戰為「貴族與庶民」之爭。

張啓楷赴王美惠會場陳情 與警僵持兩小時

民進黨嘉義市長參選人王美惠昨成立競選總部，她熱淚盈眶走上舞台，表示「有相當把握把嘉義市做更好」；對手民眾黨張啓楷率團隊為爭取嘉義輕軌，欲前往王的活動會場向賴清德總統陳情，與警方僵持兩小時，最後委由警方收下陳情書，無進一步衝突。

藍輔選白 盧秀燕首次跨黨接競總榮譽主委

國民黨盧秀燕、江啟臣昨天為民眾黨議員江和樹站台，江和樹宣稱盧是「民眾黨台中市最大的母雞」「更是台灣人的希望、台中人的未來」，民眾黨秘書長周榆修也率領多名議員參選人，在路口迎接盧秀燕，在白營主場給足盧秀燕排場。民進黨市長參選人何欣純表示不意外，也可以理解，會繼續用自己的方式，端出政見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。