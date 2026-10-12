南市陸戰 陳亭妃大咖聚競總 謝龍介母雞帶小雞

台南市長選戰白熱化，民進黨參選人陳亭妃昨成立競選總部，展現黨內團結氣勢，賴清德總統喊話，讓陳亭妃成為全國得票率最高縣市長；國民黨參選人謝龍介昨連為四名議員參選人競總成立站台，他諷這次市長選戰為「貴族與庶民」之爭。

昨賴清德及副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都出席，綠營台南其餘五名區域立委，以及議長邱莉莉、副議長林志展等黨籍議員到齊，現場三千座位在活動未開始已坐滿。曾與陳亭妃在黨內初選競爭的林俊憲更首度為她站台，「破冰」意味濃。

陳亭妃說，拜託所有支持者一起寫歷史，第一個歷史是台南四百年來第一個女市長，第二個是民進黨南市議員席次要單獨過半，第三是台南為賴總統本命區，二○二八台灣更要贏。她說，府院黨這次大軍南下，同時所有黨籍立委、議員全到齊，破除了國民黨挑撥離，有助於克服困難，實現大勝利。

賴清德提出三大目標，包括陳亭妃當選、民進黨在南市議會席次過半、陳亭妃創全國縣市長選舉最高得票率，儘管目前陳亭妃聲勢備受看好，不能缺乏危機意識，一定要團結在一起，「讓我們把陳亭妃送進市府，成為台南四百年來第一位女市長」。

謝龍介昨接連為南市議員參選人的競總成立站台，展現「母雞帶小雞」，同黨包括第九選區市議員林美燕之子葉翰勳、六選區參選人姚正玉、八選區參選人童小芸，另還有無黨籍十選區參選人曾之婕。

謝龍介致詞批評，「紅龜包豆餡，包的都是官商勾結」，台南卅三年未政黨輪替，多起官員涉貪案件凸顯市政治理問題，當選後只做四年，徹查弊案、整頓吏治，也檢討南市府交通開罰情形，並實施敬老卡每月補助一千元、重陽敬老金提高至三千元、○至十八歲每月五千元成長津貼等。

謝龍介更諷刺說，對手民進黨跟貴族站在一起，他們是政黨想要贏，國民黨選擇與庶民站在一起、與民意結合，「我們的重點是翻轉大台南，讓台南市民贏一次」。

針對日前黨內議員質疑黨中央對台南的支持不如高雄，謝龍介直言，黨主席前天才來，廿三日他競總成立時，黨主席也將到場力挺。