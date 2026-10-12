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立院今專報 毒品議題燒向國會

聯合報／ 記者詹宜庭林銘翰陳熙文／台北報導

毒品議題從台北市長選戰攻防延燒至國會戰場。立法院衛環委員會國民黨籍召委陳菁徽今安排跨部會反毒專報，民進黨立委郭昱晴質疑，國民黨企圖將委員會變成選戰延伸戰場；陳菁徽說，減害計畫是跨黨派多年努力的成果，有必要向國人說明。民眾黨立委邱慧洳說，只有滿腦子想著選舉操作的人，才會認為別人是在延伸選戰。

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陳菁徽今安排衛福部、法務部等跨部會官員，專題報告「減害計畫執行成效及毒癮治療量能與毒品邊境、校園及相關防制精進作為」。民進黨質疑，國民黨安排專案報告是政治操作，延伸台北市長選戰。

陳菁徽指出，減害計畫是廿多年來跨黨派努力的成果，有必要向國人再次說明，且近期台灣毒品氾濫，必須就我國防毒、戒毒等相關措施制度來進行更周延、更全面性的討論。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，立法院邀請部會專題報告並備詢，本來就是國會監督的常態，民進黨才是把委員會當成刑堂。邱慧洳也說，這是熱門議題，大家就事論事，只有滿腦子都想著選舉操作的人，才會覺得別人是在延伸選舉戰場。

根據衛福部書面報告，台灣推動減害政策後，注射毒癮者占新通報愛滋感染者比率，已從民國九十四年的百分之七十二，降至一一四年的百分之一點七。

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