綠酸「認養阿公」 遭疑諷刺蔣萬安身世

昨天國慶連假最後一天，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨啟動首場「大洋流計畫」車隊掃街，隊伍行經台北市長蔣萬安參選立委的中山區大本營和深綠票倉的大同區，周邊交通一度被車流回堵，有網友抱怨洋流車潮讓公車卡在車陣中，差點趕不上火車，還有支持者沿途放鞭炮、騎機車未戴安全帽，沈也在社群致歉，表示會請團隊改進。

沈伯洋展現陸戰實力，但立法院前院長游錫堃發文稱此次北市長是兩個大善人的選擇，「一個是領養女兒，另一個是認養阿公」，「認養阿公」被質疑揶揄台北市長蔣萬安身世。沈伯洋昨表示，游錫堃是用比較幽默方式表達，但對手家人不在討論範圍內，希望選戰能專注討論政見。

蔣辦發言人楊沛緰說，民進黨不斷嘲諷蔣身世，游的發言是民進黨再現慣用的負面選戰。民進黨每逢選舉即展現「說一套、做一套」的雙標文化，一邊號稱堅持正面選戰，一邊放任羞辱式言論，完全就是雙面手法，相信市民眼睛是雪亮的，能識破沈伯洋精心打造的虛假人設。

洋流車隊昨天傍晚從蔣渭水紀念公園出發，民進黨立委王世堅陪同站上「洋流號」，繞行延平北路、南京西路、民權西路到大龍峒保安宮，許多支持者騎機車、自行車緊跟其後，交管單位統計，跟隨車輛逾兩千輛。

沈伯洋在保安宮宣布中山大同政見，「夜晚有人協調、城市路徑串連、想動有地方動、老房有人來修、長輩有人來陪。」他說，居住中山區的女性多，在該區行走時，女性容易感覺到不安，夜晚的秩序與居民互動、噪音及環境衛生議題值得重視，因此才提出「夜市長」概念。至於中山大同老屋多，沈伯洋說，房屋延壽應該要由政府的行動服務團隊來告訴居民怎麼申請。