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邱臣遠競總成立 陳見賢送花惹議

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣藍白合破局後，裂痕持續擴大。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨成立競選總部，不僅創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌、新竹市長高虹安都來站台，藍、綠陣營都有人出席，藍營新竹縣長初選失利的副縣長陳見賢送花籃祝福心想事成，民進黨縣長參選人鄭朝方也派人到場致意，為選戰增添想像空間。

2026九合一選舉

新竹縣竹北市長選戰藍綠白三強相爭。邱臣遠率先成立競選總部。昨天競總成立除了白營大咖柯文哲、黃國昌等人到齊，藍、綠人士的支持行動，格外受矚目。不僅陳見賢署名，祝福「眾志成城、心想事成」的花籃擺在現場，被視為「陳系」人馬的新竹縣體育會理事長田耕豪也到場致意。田說，自己僅是代表竹北市民前來祝福。同場還有國民黨籍竹北市民代表會主席林啟賢，他說是以邱臣遠好朋友身分致意祝福。鄭朝方競選辦公室發言人羅子淮也到場致意，引發關注。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科已祭出禁令，要求黨員不得以站台、掃街、公開助選等形式，替非國民黨提名的參選人助選。對於陳見賢是否遊走灰色地帶，多名藍營人士不願多談，僅低調表示，現階段以「團結勝選」為主軸，避免相關話題模糊焦點。邱臣遠說，非常感謝陳見賢副縣長的勉勵，更感謝所有政壇前輩與好友的溫暖祝福。

國民黨新竹縣黨部前天舉辦「竹北市百工百業勞工後援會」，楊文科與新竹縣長參選人徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智同台；楊文科強調「團結」，期盼徐欣瑩、吳旭智接棒，開創新局。

2026九合一選舉 邱臣遠 陳見賢 柯文哲 高虹安 鄭朝方

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