觀察站／萬安警報 韓示範拉弓引箭

民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢上揚，台北市長蔣萬安原本大幅領先的優勢漸被拉近，綠營營造的破圈氛圍，讓藍營基層焦慮萬分。面對「洋流」逼近，國民黨終於化被動為主動，正視「萬安警報」；立法院長韓國瑜在國慶大典脫稿向民進黨政府開火，立法院國民黨團也接棒安排「反毒專報」，宣告九合一選舉白熱化。

韓國瑜日前在國民黨立法實務研討會表示，這次縣市長選舉非常辛苦，國民黨團「有箭沒有弓」，手上有監督資源，但沒有好的傳播管道。

這次，韓國瑜帶頭示範拉弓引箭，在國慶大會以藍營公職最高身分抨擊執政黨，劍指行政院長卓榮泰未副署法案、賴總統無法解決立法行政衝突。

韓國瑜說法成為輿論焦點，同時也成綠營箭靶，當晚其臉書就被近萬則留言灌爆，留言數遠高於平日數倍。韓國瑜自嘲，他最近和蔣萬安都「變黑」。藍營縣市長與黨內要角則火速聲援，台中市長盧秀燕也喊話，賴總統應重視韓的肺腑之言。

藍軍反攻的深層用意，在於喚醒多數選民的記憶。去年大罷免留下的社會疲乏感並未散去，中間選民未必認同國民黨，卻厭惡高強度的政治動員與對立；藍營要做的，就是讓這股情緒找到投票出口。

對藍軍而言，北市若陷入苦戰，北台灣將隨之震動，國民黨新北市長參選人李四川首當其衝，鄰近的基隆市長謝國樑、宜蘭縣長參選人吳宗憲等選情也會受到波及，這不只是蔣萬安一個人的武林，而是國民黨在北台灣的集體「萬安警報」，牽一髮而動全身。

國民黨展現鞏固首都政權的決心，除了要把焦點重新拉回綠營執政成績的檢驗，也顯示這場九合一選戰已非單純的地方市政體檢，而是朝野政黨勢力消長的核心指標；硝煙味濃厚的首都市長保衛戰，也正式進入全面交鋒的熱戰時刻。