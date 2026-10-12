聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／萬安警報 韓示範拉弓引箭

聯合報／ 本報記者鄭媁林政忠

民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢上揚，台北市長蔣萬安原本大幅領先的優勢漸被拉近，綠營營造的破圈氛圍，讓藍營基層焦慮萬分。面對「洋流」逼近，國民黨終於化被動為主動，正視「萬安警報」；立法院長韓國瑜在國慶大典脫稿向民進黨政府開火，立法院國民黨團也接棒安排「反毒專報」，宣告九合一選舉白熱化。

2026九合一選舉

韓國瑜日前在國民黨立法實務研討會表示，這次縣市長選舉非常辛苦，國民黨團「有箭沒有弓」，手上有監督資源，但沒有好的傳播管道。

這次，韓國瑜帶頭示範拉弓引箭，在國慶大會以藍營公職最高身分抨擊執政黨，劍指行政院長卓榮泰未副署法案、賴總統無法解決立法行政衝突。

韓國瑜說法成為輿論焦點，同時也成綠營箭靶，當晚其臉書就被近萬則留言灌爆，留言數遠高於平日數倍。韓國瑜自嘲，他最近和蔣萬安都「變黑」。藍營縣市長與黨內要角則火速聲援，台中市長盧秀燕也喊話，賴總統應重視韓的肺腑之言。

藍軍反攻的深層用意，在於喚醒多數選民的記憶。去年大罷免留下的社會疲乏感並未散去，中間選民未必認同國民黨，卻厭惡高強度的政治動員與對立；藍營要做的，就是讓這股情緒找到投票出口。

對藍軍而言，北市若陷入苦戰，北台灣將隨之震動，國民黨新北市長參選人李四川首當其衝，鄰近的基隆市長謝國樑、宜蘭縣長參選人吳宗憲等選情也會受到波及，這不只是蔣萬安一個人的武林，而是國民黨在北台灣的集體「萬安警報」，牽一髮而動全身。

國民黨展現鞏固首都政權的決心，除了要把焦點重新拉回綠營執政成績的檢驗，也顯示這場九合一選戰已非單純的地方市政體檢，而是朝野政黨勢力消長的核心指標；硝煙味濃厚的首都市長保衛戰，也正式進入全面交鋒的熱戰時刻。

2026九合一選舉 韓國瑜 警報 沈伯洋 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】韓國瑜再發穿雲箭 不讓蔣萬安孤軍奮戰

國慶脫稿批執政黨 韓國瑜自嘲：最近有點白 昨晚又開始被抹黑了

韓國瑜國慶致詞批「假民主、真獨裁」 盧秀燕：憂國憂民忠言逆耳

在野促總統放下政黨成見 實質對話

相關新聞

保護公務員敢做事…吳宗憲：我沒有派系包袱 不分黨派用人唯才

針對宜蘭縣長選舉操作空降議題，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲受訪表示，他到宜蘭服務三年半，努力做了哪些事，相信很多人有感受；就民主選舉而言，他歷經藍藍與藍白合兩次初選，縣民選擇支持他，空降還會是個議題嗎？他沒有派系包袱，將來若有機會入主縣府，用人不分黨派，保護公務員敢做事，扮演好民主治理的CEO。

高屏同心看板爭議 賴瑞隆 柯志恩互槓

國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」看板出現民進黨議員署名，民進黨對手賴瑞隆受訪回應「造假、不道德」。柯志恩回擊，看板跟團隊毫無關係，看板上署名的議員一天到晚不遺餘力罵她，「名字掛在一起，我是會掉票的」，她完全不能接受。

劉建國拚雲林動起來 張嘉郡工商巨頭力挺

雲林縣長選舉熱戰，民進黨參選人劉建國昨與雲林議員參選人郭佩瑄成立聯合競總，以黨籍北市長參選人沈伯洋口號喊出「台北順起來，雲林要動起來」；雲縣工業會輔導理事長林萬宗、工業會理事長陳麒升、商業會理事長呂永寬三大「巨頭」昨為國民黨參選人張嘉郡成立工商後援會。

南市陸戰 陳亭妃大咖聚競總 謝龍介母雞帶小雞

台南市長選戰白熱化，民進黨參選人陳亭妃昨成立競選總部，展現黨內團結氣勢，賴清德總統喊話，讓陳亭妃成為全國得票率最高縣市長；國民黨參選人謝龍介昨連為四名議員參選人競總成立站台，他諷這次市長選戰為「貴族與庶民」之爭。

張啓楷赴王美惠會場陳情 與警僵持兩小時

民進黨嘉義市長參選人王美惠昨成立競選總部，她熱淚盈眶走上舞台，表示「有相當把握把嘉義市做更好」；對手民眾黨張啓楷率團隊為爭取嘉義輕軌，欲前往王的活動會場向賴清德總統陳情，與警方僵持兩小時，最後委由警方收下陳情書，無進一步衝突。

藍輔選白 盧秀燕首次跨黨接競總榮譽主委

國民黨盧秀燕、江啟臣昨天為民眾黨議員江和樹站台，江和樹宣稱盧是「民眾黨台中市最大的母雞」「更是台灣人的希望、台中人的未來」，民眾黨秘書長周榆修也率領多名議員參選人，在路口迎接盧秀燕，在白營主場給足盧秀燕排場。民進黨市長參選人何欣純表示不意外，也可以理解，會繼續用自己的方式，端出政見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。