抹黑攻防 韓國瑜自嘲與蔣萬安都「變黑」

立法院長韓國瑜在國慶大會致詞時重批執政黨「不要讓台灣陷入假民主、真獨裁」，引發熱議。韓國瑜昨與台北市長蔣萬安同台時說，蔣萬安最近的「黑」是有點被抹黑；他也自嘲，最近自己有點白了，好多年沒被抹黑，前晚開始又被抹了，「過幾天我也會變黑」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋指控蔣萬安團隊以「死貓戰術」轉移市政檢驗焦點。蔣萬安昨天上午舉輝達、大巨蛋、公館圓環、營養午餐等政策，反擊民進黨「是誰刻意渲染、造謠？」

沈伯洋昨下午反問，蔣可以具體說「造謠了什麼？」路樹、營養午餐等問題跟造謠沒有關係，這是市民的疑問。蔣萬安昨反嗆，民進黨造謠營養午餐是大規模集體食物中毒，金華國中等餐食檢驗報告都合格；至於路樹移除主因褐根病腐朽，基於確保市民生命財產安全，依專業判斷及程序進行；雙城論壇沈伯洋先前稱滲透破口，但拿不出任何證據。蔣也說，自己隨便舉就三個例子，可見對手造謠真的是「罄竹難書」，難道沈不需要出來道歉？

華僑節慶祝大會昨韓國瑜、蔣萬安等人出席，韓國瑜笑問，有沒有發現最近蔣萬安額頭黑黑的？「是被太陽曬黑的？還是被抹黑的？」現場支持者高喊「被抹黑」。

韓國瑜說，蔣萬安本來就是純純淨淨、善良熱血，真金不怕火煉；四年市政打拚有目共睹，所以「有點是被抹黑的」。韓也戲稱，自己好多年沒被抹黑，前晚開始又被抹了，「過幾天我也會變黑」，但大家要相信台灣民主政治有股善良的力量。韓也說，幾流的選民會選出幾流的市長，台北市民是最優秀的，會有判斷能力，他相信蔣萬安帶給大家最重要的是質感，個人操守品德完全禁得起考驗。

韓國瑜昨為民眾黨基隆市議員參選人李文耀成立競總助陣，他回顧前年基隆市長謝國樑、去年立委林沛祥罷免案，不禁感嘆說，「民主政治怎麼搞成這樣子？今年是不是要罷免議員跟里長？」

韓國瑜表示，許多外國的國會議員來拜訪立法院，他很驕傲地告訴對方，台灣民主很棒、很成熟，但他的心很虛，因為「到處罷免，要嘛就不副署，憲法老師已經沒辦法教憲法，這些都是反民主」；執政黨與反對黨之間，不管再怎麼爭吵，會有一定遊戲規則，一定的妥協、道德尺度，台灣是大家的，民主也是大家的。

蔣萬安說，非常欽佩韓國瑜的國慶談話，忠於國家、且恪守身為國會議長身分所發出的諍言，以及表達擔當；他誠懇希望民進黨政府聽進民意，不要再透過不副署、不執行方式，擴大憲政危機。

台中市長盧秀燕說，韓談話可謂忠言逆耳，賴總統應重視韓的肺腑之言，並參考藍綠前總統作法，基本都能排解兩院紛爭。民眾黨主席黃國昌稱讚，韓一語中的，賴總統「已跨越憲法紅線」。

國民黨立委羅智強說，他談沈伯洋過去的毒品主張卻被出征，沈陣營「造謠別人造謠」，不就是新版「趙高指鹿為馬」嗎？